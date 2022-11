Strange World, i doppiatori italiani: "La cosa più importante è l'armonia"

Un viaggio oltre gli orizzonti, tra l'amore (e le incomprensioni) generazionali e la necessità di preservare il mondo in cui viviamo. Sullo sfondo, infatti, l'emergenza ambientale che ha spinto la Disney ad accantonare almeno momentaneamente i canonici villain. I cattivi, per così dire, siamo diventati noi. Alle prese con egoismi, rancori, solitudini. Da qui inizia Strange World - Un Mondo Misterioso, diretto da Don Hall e scritto da Qui Nguyen. La storia è quella della famiglia Searcher, che si ritrovano appunto in un mondo nascosto con l'obbiettivo di salvare una pianta che offre energia rinnovabile.

Tra i temi di Strange World anche l'effimera ricerca della perfezione, che diventa vera e propria utopia. "La perfezione non è facile da trovare", racconta Francesco Pannofino, che doppia Jaeger Clade "Ci si può avvicinare, con impegno e passione. Noi come doppiatori cerchiamo di avvicinarci alla perfezione, ma da soli non possiamo fare molto. Ci ha accompagnato Massimiliano Manfredi, direttore di doppiaggio. Il film è bello, ed emozionante. E in più ti lascia messaggi importanti".

Oltre all'esperto Pannofino, il voice cast italiano di Strange World - Un mondo misterioso comprende anche Marco Bocci, voce di Searcher Clade, e Lorenzo Crisci, che doppia Ethan Clade. Proprio Bocci ha raccontato quanto siamo costantemente ossessionati dalla perfezione "Inseguiamo qualcosa che non esiste, sotto tanti punti di vista la perfezione è soggettiva. Bisogna trovare il coraggio di essere fedeli con sé stessi, seguire le nostre aspirazioni. Se vuoi essere agricoltore sii agricoltore, come dice il film e come professa il mio personaggio. Al centro c'è sempre e comunque l'individualità". Lorenzo Crisci, classe '98, è tra i più promettenti doppiatori italiani, e ha dichiarato quanto sia importante lasciarsi andare. "A volte va bene anche darsi una pacca sulla spalla", dichiara, "ed allontanare questa idea di fare sempre di più".

Se l'universo visivo e il design produttivo ricreato da Dan Hall è strabiliante, Strange World funziona anche dal punto di vista musicale. Come? Semplice, la versione italiana si avvale del brano Antifragili, composto e interpretato da Michele Bravi e Federica Abbate. "Sbagliando si scoprono cose importanti, e poi c'è la fragilità, una delle caratteristiche degli esseri viventi. Sono fragili ma sanno rimarginarsi. Uno dei temi del film e il tema della nostra canzone", ci dice Federica Abbate. Il brano poi viene raccontato da Michele Bravi, che chiude così la nostra video intervista: "L'unica domanda che il film si fa è: come si può vivere in armonia? E tra l'altro la canzone nasce con questo film, la Disney ci ha chiesto di curare il brano. Abbiamo provato a riportare questo senso di umanità, di questo corpo vivo che respira e che pulsa".