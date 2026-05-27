Harry Potter: QUEL personaggio avrà un ruolo chiave nella stagione 2 dello show

Mentre i fan scalpitano per vedere la prima attesissima stagione della serie su Harry Potter in preparazione, a fornire nuove anticipazioni sul futuro dello show è una delle interpreti.

Da quanto sappiamo finora, la serie che riporterà sullo schermo la saga di J.K. Rowling debutterà ufficialmente su HBO Max il 25 dicembre. La prima stagione si concentrerà sul primo romanzo, Harry Potter e la pietra filosofale, mentre la seconda adatterà il romanzo Harry Potter e la camera dei segreti.

I protagonisti di Harry Potter

Il ruolo di un personaggio avrà maggior spazio nella seconda stagione

A interpretare la matriarca della famiglia Weasley, Molly Weasley, strega e madre di sette figli tra cui Ron, è Katherine Parkinson. L'attrice ha anticipato che nei primi otto episodi dello show non la vedremo molto, ma il suo ruolo sarà molto più ampio nella seconda stagione.

"Finora non ho fatto molto" ha detto l'attrice a PEOPLE, dato che la matriarca dai capelli rossi compare solo in un paio di scene nel libro Harry Potter e la Pietra Filosofale. "Farò molto di più nella seconda stagione" ha aggiunto poi.

Parlando dell'esperienza sul set, Katherine Parkinson ha aggiunto di aver trovato i giovani membri del cast della serie TV di Harry Potter "assolutamente incantevoli, il che è stato un sollievo perché starò con loro per molto tempo. Non ho ancora fatto molto. Farò molto di più nella seconda stagione. Ma sì, è un set fantastico in cui lavorare e mi piacciono molto la mia parrucca e il mio costume."

John Lithgow nei panni di Albus Silente

Quando faremo la conoscenza di Molly Weasley nella prima stagione

Nel primo romanzo, Molly viene presentata in una delle prime scene quando Harry Potter sta cercando il Binario 9 ¾ alla stazione ferroviaria. La sente lamentarsi di quanto sia affollata la stazione di Babbani, cosa che attira la sua attenzione.

Harry spiega di non avere idea di come raggiungere il binario e Molly lo illumina sulla procedura, così lui riesce a salire sull'Hogwarts Express senza problemi. Alla fine del libro, quando Harry e il resto dei suoi compagni di classe tornano a casa dopo la fine del suo primo anno alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts, Molly si presenta un'ultima volta per salutare i suoi figli e ha un brevissimo scambio di battute con gli zii di Harry, visibilmente contrariati.

L'ultima scena non è presente nel primo film, diretto da Chris Columbus, dove il personaggio di Molly, interpretato da Julie Walters, fa un'apparizione fugace comparendo sullo schermo in un'unica sequenza per circa 1 minuto e 30 secondi nella celebre scena ambientata alla stazione di King's Cross.

Ma, in linea con quanto accadrà anche nella serie tv, il suo ruolo è ben più consistente nel secondo film quando, il suo personaggio fa visita ai Weasley alla Tana e quando tutti vanno a comprare materiale scolastico a Diagon Alley, ma soprattutto nella parte finale, dopo il pericolo corso da uno dei figli. Le riprese della seconda stagione, che adatterà La Camera dei Segreti, dovrebbe prendere il via in Inghilterra in autunno.