Harry Potter, in che epoca è ambientata la serie HBO? L'indizio nel trailer

I fan non vedono l'ora di tornare nel mondo magico con la nuova serie di Harry Potter in arrivo a Natale su HBO Max.

Il primo trailer era ricco di tutta la nostalgia e la magia che i fan di lunga data di Harry e compagni potevano desiderare, e ha confermato che la prima stagione si intitolerà Harry Potter e la pietra filosofale, come il primo libro della saga.

Il filmato però potrebbe anche aver confermato l'esatta ambientazione della serie, e la scelta potrebbe essere più fedele al materiale originale e rappresentare un piacevole distacco dalla saga cinematografica.

Harry Potter: una foto di Dominic McLaughlin nel ruolo del protagonista

In quale anno è ambientata la prima stagione di Harry Potter

La saga di sette libri scritta da J.K. Rowling era ambientata tra il 1991 e il 1998, mentre la saga di otto film sembrava svolgersi più o meno in tempo reale, con le uscite tra il 2001 e il 2011. Questo non significa che ogni film iniziasse con un calendario per mostrare le date precise, ma gli scorci del mondo babbano non magico si riferivano sicuramente agli inizi degli anni 2000 più che agli inizi degli anni '90.

Sulla base di ciò che si vede del mondo babbano nel teaser di Harry Potter, il primo viaggio di Harry a Hogwarts avverrà negli anni '90.

L'ambientazione anni '90 confermata da alcuni indizi

Basta prestare attenzione ai dettagli che potrebbero rivelarsi indizi preziosi: il primo si nota dopo poco più di 30 secondi dall'inizio del teaser, quando si intravede la lettera che aprirà per la prima volta gli occhi di Harry sul mondo della magia.

Harry Potter, il francobollo della lettera si intravede nel trailer

Si vede che il francobollo è costato 24 pence, e la Great Britain Philatelic Society riporta lo stesso prezzo per i francobolli venduti nel 1991. L'immagine appare sfocata e sicuramente non è il punto focale dell'inquadratura, ma c'è.

Un altro possibile indizio sull'epoca è inserito nella scena in cui Harry viaggia con Hagrid sulla metropolitana di Londra. Anche questo dettaglio appare sfocato ma è comunque piuttosto significativo: la presenza di un walkman.

Harry Potter, in basso a destra si intravede un walkman giallo

Se ricordate com'era ascoltare musica prima dell'avvento degli smartphone, degli iPod e persino dei lettori CD, potreste riconoscere quel dispositivo giallo brillante come quello che sembra essere un Sony Sports Walkman. Secondo il sito web del Victoria and Albert Museum, il modello che assomiglia moltissimo a quello del teaser di Harry Potter è stato prodotto nel 1990. Chiunque sia la persona sulla metropolitana, sembra avere tra le mani una delle ultime tecnologie in fatto di cassette... supponendo che la serie HBO inizi effettivamente la storia principale nel 1991.

Quando e dove uscirà in streaming la nuova serie HBO

Il nuovissimo Harry Potter, prodotto da HBO, è previsto in uscita nel 2027. Al momento non è stata ancora annunciata una data precisa, ma i dirigenti hanno indicato come finestra di debutto i primi mesi del 2027. Per quanto riguarda la distribuzione, la serie sarà disponibile in streaming su HBO Max (anche in Italia).