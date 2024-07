Harry Potter, Miriam Margolyes svela: "Ecco la mia più grande paura per il futuro"

Miriam Margolyes ha raccontato di essere preoccupata per il proprio futuro. L'attrice, 83 anni, famosa anche per le sue dichiarazioni al vetriolo contro i fan di Harry Potter, ha dichiarato di essere impaurita per un fattore in particolare che riguarda la sua vita personale.

Margolyes è famosa in tutto il mondo per aver interpretato la professoressa Pomona Sprite, insegnante di erbologia e capo della casa di Tassorosso, in Harry Potter e la camera dei segreti e nell'ultimo film della saga, Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 2.

Timori principali

L'attrice è preoccupata di non avere abbastanza soldi per il supporto sanitario e medico con l'avanzare dell'età. Lo scorso anno, Margolyes ha subito un'importante operazione al cuore per la sostituzione della valvola aortica e ha condiviso con i fan le proprie preoccupazioni finanziarie.

Miriam Margolyes con Maggie Smith e Richard Harris

"Sono preoccupata di non avere abbastanza soldi per gli assistenti, quando alla fine rimarrò paralizzata o qualsiasi altra cosa mi accadrà" ha dichiarato in un'intervista "Sto mettendo da parte i soldi per poter pagare le persone che si prendano cura di me e della mia compagna. Non abbiamo figli, quindi devo assicurarmi di essere accudita nel modo a cui mi sono abituata".

La star di Harry Potter e la camera dei segreti ha una relazione dal 1968 con la professoressa Heather Sutherland. Di recente, ha confessato di aver guadagnato 365.000 sterline su Cameo, una piattaforma per celebrità in cui si possono registrare messaggi personalizzati per i fan, nel periodo della pandemia di COVID.

Inoltre, ha raccontato di aver incassato circa 250.000 sterline per la sua recente autobiografia, This Much is True. Miriam Margolyes ha condiviso anche le sue riserve sull'uso di uno scooter per la mobilità a causa del deterioramento della sua salute:"Quando ho iniziato a peggiorare fisicamente, ricordo di aver detto a registi e produttori; per favore non mostratemi mentre esco a fatica da un'auto o mentre salgo le scale a quattro zampe. Non volevo che la gente vedesse queste scene perché mi vergognavo di vedermi così patetica".