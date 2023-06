Harry Potter: Magic Awakened, il trailer e tutto ciò che dobbiamo sapere del gioco di carte

Warner Bros. Games and NetEase hanno svelato lo spettacolare trailer di Harry Potter: Magic Awakened, gioco di ruolo e di carte collezionabili che torna a riproporre il magico mondo di Hogwarts invitando i giocatori a trascorrere il primo anno nella celebre scuola di magia, dove apprenderanno nuovi incantesimi e studieranno bestie mitiche. Chi si cimenterà col gioco sarà chiamato a vivere incredibili avventure, a scoprire cosa si nasconde nella Foresta Proibita e a misurarsi in duelli multigiocatore e altro ancora.

Che cosa c'è da sapere su Harry Potter: Magic Awakened

Harry Potter: Magic Awakened è ora disponibile su iOS tramite App Store e Android tramite Google Play Store. Il gioco si basa sulla filosofia di mettere il giocatore al centro delle avventure nel mondo dei maghi creato da J.K Rowling. Harry Potter: Magic Awakened promette di fare esattamente questo, attraverso una nuova serie di tecniche di gioco, inclusa una funzione di collezione di carte, fuse con elementi dei giochi di ruolo che daranno vita a un'esperienza unica.

Uscito nel 2021 in Cina, Harry Potter: Magic Awakened si è rivelato uno dei giochi di maggior successo e ora punta a fare il bis in Occidente. Una tra le novità è che il gioco è ambientato dieci anni dopo la Battaglia di Hogwarts. A differenza di Hogwarts Legacy, ambientato alla fine del 1800, o Harry Potter: Hogwarts Mystery, ambientato negli anni '80, Harry Potter: Magic Awakened ci proietta nel futuro, anche se si svolge comunque prima degli eventi di Harry Potter e la maledizione dell'erede.

Volti vecchi e nuovi

Questa sarà la prima volta che verrà mostrata la scuola di Hogwarts in questa particolare epoca, quindi compariranno diversi personaggi già presenti all'epoca in cui Harry Potter era uno studente. Come rivela il trailer, personaggi come il professor Hagrid, il professor Filius Vitious e la professoressa Minerva McGranitt girano ancora per Hogwarts. Hagrid, in particolare, avrà un'influenza fondamentale sul gioco, fungendo da guida mentre il giocatore fa il suo ingresso nella scuola di magia.

Ma il gioco ci porterà a conoscere anche nuovi personaggi come Robyn, una talentuosa giocatrice di Quidditch di Grifondoro, Cassandra, la "cattiva ragazza" Serpeverde e Daniel, uno studente di Hogwarts con un misterioso passato familiare.