Harry Potter, Miriam Margolyes: 'Per me non è stato importante, non è mica Charles Dickens'

Nonostante la sua carriera di successo, Miriam Margolyes è principalmente conosciuta per il ruolo della Professoressa Sprout in due film di Harry Potter che l'hanno resa un volto noto in tutto il mondo; tuttavia, alla star non interessa molto il franchise di successo: "Non è mica Charles Dickens".

Durante una recente intervista di Vogue UK, Margolyes ha affermato: "Per me 'Harry Potter' non era importante, anche se mi ha reso nota tra i ragazzi che prima ignoravano chi fossi. Io all'epoca ero molto contenta di aver ottenuto il ruolo e mi è piaciuto farne parte e incontrare tutte le persone coinvolte, ma non è mica Charles Dickens."

Miriam Margolyes e il regista Chris Columbus sul set del film Harry Potter e la Camera dei Segreti

Tuttavia, l'attrice è grata per l'amore che ha ricevuto nel corso degli anni da parte dei fan per aver interpretato la Professoressa Sprout in Harry Potter e la Camera dei Segreti e Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 2: "Le persone mi vengono incontro e mi dicono 'Ti adoro', e vogliono abbracciarmi."

"Devo dire che tutto questo è davvero meraviglioso", ha concluso Miriam Margolyes, ricordando poi come un giornale britannico in passato l'abbia definita un 'tesoro nazionale': "È molto spiritoso e piuttosto tagliente. Mi piacerebbe essere un tesoro nazionale, ma non so se io lo sia davvero."