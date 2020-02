Harry Potter: Le fiabe di Beda il Bardo di J.K. Rowling in audiolibro con le voci del cast

Le fiabe di Beda il Bardo di J.K. Rowling verranno trasposte in un audiolibro e verranno lette da alcuni degli attori che hanno recitato in Harry Potter e Animali fantastici e dove trovarli.

Le fiabe di Beda il Bardo di J.K. Rowling verranno trasposte in un audiolibro e verranno lette da alcuni degli attori che hanno recitato sia nei film di Harry Potter che di Animali fantastici e dove trovarli. Gli appassionati del mondo del mago occhialuto potranno acquistarlo a fine marzo, ma è già possibile pre-ordinarlo come si può vedere dall'account Instagram di Wizarding World e, come per le copie cartacee, il ricavato andrà in beneficenza alla Rowling's Lumos children's charity.

Tra gli attori coinvolti nel progetto c'è Jude Law, che ha interpretato un giovane Albus Silente ne Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald, al quale sono state affidate proprio le parti relative al futuro preside di Hogwarts, mentre Jason Isaacs, ovvero il perfido Lucius Malfoy leggerà Lo stregone dal cuore peloso. Per chi non lo sapesse, Le fiabe di Beda il Bardo sono una raccolta di storie fantastiche strettamente connesse all'universo magico creato da J.K. Rowling, basti pensare che nel racconto La storia dei tre fratelli vengono spiegati i Doni della Morte, che saranno fondamentali nell'ultimo romanzo di Harry Potter. A leggerlo è stata chiamata Noma Dumezweni, l'attrice che ha interpretato Hermione Granger nella produzione teatrale di Harry Potter e la maledizione dell'erede. Una scelta non casuale perché proprio in Harry Potter e i Doni della Morte è Silente a lasciare una copia delle fiabe di Beda proprio ad Hermione, in quanto la ragazza è l'unica tra i tre protagonisti ad aver studiato le antiche rune ed è quindi in grado di leggere il libro.

Per le storie rimanenti sono stati invece assoldati: Bonnie Wright e Luna Lovegood, ovvero Ginny Weasley e Luna Lovegood, che si cimenteranno in Baba Raba e il ceppo ghignante e La fonte della buona sorte; mentre Warwick Davis, cioè il professor Flitwick avrà il compito di farci ascoltare Il mago e il pentolone salterino e la bibliotecaria residente di Hogwarts, Madam Pince, al secolo Sally Mortemore leggerà l'introduzione della Rowling.