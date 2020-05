Harry Potter: J.K. Rowling fa chiarezza sui luoghi in cui è nata la saga

J.K. Rowling, autrice di Harry Potter, ha smentito via Twitter alcuni dettagli sulla nascita della saga, in particolare sui luoghi e locali in cui sono stati scritti i libri.

Animali Fantastici e Dove Trovarli: la scrittrice J.K. Rowling accanto al produttore David Heyman

J.K. Rowling, autrice di Harry Potter, ha smentito via Twitter alcuni dettagli sulla nascita della saga. Per l'esattezza, rispondendo alle domande di alcuni fan, ha chiarito degli aspetti circa i luoghi che l'avrebbero ispirata, e dove ha iniziato a scrivere il primo romanzo.

Un appassionato le ha chiesto di The Elephant House, un bar di Edimburgo che sulla propria porta reca la scritta "Il luogo di nascita di Harry Potter". Questa la risposta della scrittrice: "Stavo pensando di creare una sezione sul mio sito dedicata a tutte le presunte ispirazioni e ai luoghi di nascita di Potter. Lo scrivevo già da anni prima di mettere piede in quel bar, ma ho scritto anche lì, quindi glielo concedo." Ha poi chiarito: "Se definiamo il luogo di nascita come quello in cui ho avuto l'idea, è un treno Manchester-Londra." Per quanto riguarda invece il posto in cui ha iniziato a mettere l'idea su carta, si tratta dell'appartamento in cui viveva a Clapham Junction, una zona di Londra. Nel corso di questa interazione con i fan, l'autrice ha anche smentito la voce secondo cui Hogwarts sarebbe basato su diversi edifici, tra cui una biblioteca portoghese che lei non ha hai visitato.

Daniel Radcliffe in una scena di Harry Potter e la pietra filosofale

J.K. Rowling ha dato alle stampe il primo romanzo di Harry Potter nel 1997, e la saga è durata fino al 2007, con successive espansioni tramite il sequel teatrale e le informazioni pubblicate sul sito ufficiale Pottermore. Dal 2001 al 2011 sono invece usciti gli otto adattamenti cinematografici, tutti di successo, e nel 2016 è nato lo spin-off/prequel Animali fantastici e dove trovarli, scritto dalla stessa Rowling e incentrato sul conflitto tra Albus Silente e Gellert Grindelwald. È attualmente in lavorazione il terzo capitolo (su cinque previsti), con l'autrice coadiuvata per il copione da Steve Kloves, già sceneggiatore di quasi tutti i film di Harry Potter. Dovrebbe uscire alla fine del 2021.