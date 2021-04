Harry Potter, Jason Isaacs confessa: "Ho rovinato la saga ai miei figli"

Jason Isaacs, che ha fatto parte del franchise di Harry Potter nei panni di Lucius Malfoy, uno dei personaggi malvagi più famosi del film, ha dichiarato d aver rovinato con la sua presenza la saga ai figli.

Jason Isaacs in una scena di Harry Potter e la camera dei segreti

Jason Isaacs è apparso per la prima volta nel ruolo di Lucius Malfoy, malvagio padre di Draco, in Harry Potter e la camera dei segreti del 2002 e, con lo svolgersi della serie, il suo ruolo di Mangiamorte fidato di Lord Voldemort è cresciuto molto. L'attore ha però dichiarato che i figli non vanno matti per la saga come molti loro coetanei, come spiega Digital Spy, per via della presenza del loro padre:

"Oh Dio no, i miei figli non guardano niente di quello che faccio, per loro ho rovinato Harry Potter. Preferiscono mangiarsi le dita dei piedi piuttosto che guardare qualsiasi cosa in cui si trova il loro papà. In quasi tutti i film che avevo fatto in precedenza, avevano visto il loro padre fare sesso o uccidere persone, a volte entrambe allo stesso tempo. Non è qualcosa con cui la gente vuole avere a che fare, tranne che in terapia. Amano i libri d'altra parte."

Certo, Lucius Malfoy non è certo a livello di Voldemort come malvagità, ma negli anni è stato comunque catalogato come uno dei cattivi più temibili della saga di Harry Potter, per cui i figli di Jason Isaacs forse non hanno tutti i torti a non voler vedere il padre in quelle vesti.

Lucius Malfoy non è il tipo di personaggio che ha un grande seguito di fan, almeno rispetto a Harry o a Silente, ma per coloro che trovano che la magia nera e i Mangiamorte l'aspetto più interessante del franchise di certo Lucius è probabilmente uno dei più importanti malvagi coinvolti nel mondo magico. Chissà, magari un giorno i figli di Jason Isaacs si convinceranno a guardare la saga e apprezzeranno il lavoro magistrale del padre, ma non è questo il giorno.