Harry Potter: Jason Isaacs vorrebbe un premio Oscar come interprete di Lucius Malfoy nella serie

Il casting della serie che riporterà sugli schermi, questa volta televisivi, la storia di Harry Potter è attualmente in corso e Jason Isaacs ha condiviso la sua idea riguardante chi dovrebbe ereditare il ruolo di Lucius Malfoy.

L'attore ha interpretato il padre di Draco nei film tratti dai romanzi di J.K. Rowling e, intervistato da Variety, ha parlato del nuovo progetto in fase di sviluppo tra le fila di HBO.

Chi interpreterà Lucius nella serie di Harry Potter?

Jason Isaacs, rispondendo a una domanda sul casting della serie di Harry Potter, ha svelato chi pensa potrebbe diventare Lucius Malfoy. L'attore ha dichiarato un po' a sorpresa: "Meryl Streep. Può fare qualsiasi cosa quella donna. Non c'è letteralmente un limite a quello che può fare".

Una foto di Lucius Malfoy

L'ex interprete del padre di Draco nella saga ha quindi spiegato perché non pensa di essere nella posizione di dare suggerimenti a chi verrà coinvolto nel progetto. Isaacs ha sottolineato: "Non avrei affatto alcun consiglio. Perché dovrei? Conosco alcune delle persone che stanno già coinvolgendo nel cast. Sono attori brillanti".

Jason ha poi proseguito ribadendo: "Sarà fantastica e l'ultima cosa di cui hanno bisogno è un consiglio da qualche vecchio idiota come me!".

John Lithgow ha recentemente confermato che avrà il ruolo di Albus Silente nello show in fase di sviluppo, mentre alcune indiscrezioni sostengono che Janet McTeer e Paapa Essiedu siano impegnati nelle trattative per i ruolo di Minerva McGranitt e Severus Piton.

Il team al lavoro sulla serie

La serie tratta dai romanzi di Harry Potter scritti da J.K. Rowling avrà come showrunner Francesca Gardiner, mentre Mark Mylod ne sarà regista e produttore esecutivo.

Casey Bloys, a capo dei contenuti di HBO e Max, ha assicurato in precedenza che il nuovo progetto sarà un 'adattamento fedele ai romanzi' e permetterà di immergersi profondamente in ognuno dei capitoli della saga.

Per ora bisognerà attendere prima di scoprire tutti i nomi delle star coinvolte nella serie, in arrivo sugli schermi televisivi probabilmente negli ultimi mesi del 2026. I fan saranno particolarmente curiosi di scoprire il nome e i volti degli eredi di Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint nei ruoli di Harry, Hermione e Ron.

La speranza di Isaacs di un coinvolgimento di Meryl Streep potrebbe forse diventare realtà, considerando che l'attrice ha recentemente lavorato più volte per show televisivi come il recente Only Murders in the Building.