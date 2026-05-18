Harry Potter: HBO annuncia il recasting di uno dei ruoli principali della serie

I produttori della serie tratta dai romanzi scritti da J.K. Rowling hanno svelato che ci sarà un cambiamento tra gli interpreti.

Nella stagione 2 della serie dedicata alla storia di Harry Potter una delle protagoniste avrà un volto diverso. I produttori del progetto targato HBO hanno infatti annunciato un recasting: Gracie Cochrane ha infatti rinunciato alla parte di Ginny Weasley, la sorella di Ron.

L'addio dell'interprete di Ginny

La giovane attrice e la sua famiglia, mentre le riprese della prima stagione si stanno concludendo, hanno dichiarato: "A causa di circostanze impreviste, Gracie ha preso la difficile decisione di abbandonare il ruolo di Ginny Weasley nella serie HBO di Harry Potter dopo la prima stagione".

Il comunicato prosegue: "La sua esperienza nel mondo di Harry Potter è stata davvero meravigliosa, ed è profondamente grata a Lucy Bevan e all'intero team di produzione per averle regalato un'esperienza indimenticabile. Gracie è entusiasta delle opportunità che le riserva il futuro".

HBO ha annunciato alcuni mesi fa il rinnovo dello show e ha commentato la notizia dell'addio della giovane attrice dichiarando: "Sosteniamo la decisione di Gracie Cochrane e della sua famiglia di non ritornare per la prossima stagione della serie di Harry Potter, e siamo grati per il lavoro compiuto nella prima stagione dello show. Auguriamo a Gracie e alla sua famiglia il meglio".

Chi sono i protagonisti di Harry Potter

Dominic McLaughlin è stato scelto per interpretare il nuovo Harry Potter negli episodi dello show tratto dai romanzi e, al suo fianco, ci sono i giovanissimi Alastair Stout nei panni di Ron Weasley e Arabella Stanton in quelli di Hermione Granger.

Tra gli altri protagonisti ci sono Lox Pratt nel ruolo di Draco Malfoy, Rory Wilmot in quello di Neville Paciock, Tristan Harland in quello di Fred Weasley, Gabriel Harland nei panni di George Weasley, Ruari Spooner in quelli di Percy Weasley, Amos Kitson in quello di Dudley Dursley, Finn Stephens in quello di Vincent Crabbe e William Nash in quello di Gregory Goyle.

Tra gli interpreti degli insegnanti di Hogwarts ci sono poi John Lithgow nei panni del preside Albus Silente, Janet McTeer nel ruolo della professoressa Minerva McGranitt, Nick Frost nel ruolo del mezzogigante Rubeus Hagrid e Paapa Essiedu nel ruolo del Professor Severus Piton.