Harry Potter: a giugno a New York aprirà un negozio dedicato alla saga di J.K. Rowling (FOTO)

Un magico negozio dedicato a Harry Potter e Animali fantastici verrà inaugurato a New York il 3 giugno, disponibili oggetti esclusivi ed esperienze in VR per i fan del maghetto.

La magia di Harry Potter contagia New York: il 3 giugno aprirà un negozio interamente dedicato alla saga di J.K. Rowling sito presso il Flatiron Building in 935 Broadway. EW ha svelato le prime foto del negozio davvero magico.

"È stato un periodo davvero difficile nella vita delle persone. Aprendo il negozio di Harry Potter nel cuore di New York City, non vediamo l'ora di riportare un po' di magia nella vita delle persone" ha dichiarato Karl Durrant, VP e Direttore generale di Warner Bros Retail Destinations a EW.

Un edificio composto da tre piani di 21.000 piedi quadrati ospiterà la più grande collezione di prodotti di Harry Potter e Animali fantastici sotto lo stesso tetto. All'interno, i fan troveranno 15 diverse aree tematiche con oggetti magici - molti dei quali non sono disponibili in nessun altro luogo - tra cui un tavolo interattivo per bacchette magiche.

"Noi della Warner Bros. siamo in una posizione privilegiata che ci permette di lavorare direttamente con i registi" rivela Durrant, anche se non ha specifica con quali autori ha collaborato per creare l'incredibile ambiente. "Grazie a questa collaborazione, ospitiamo oggetti di scena autentici che provengono direttamente dai film e anche ricreazioni autentiche. Dai film di Harry Potter, potrete trovare l'autentica bacchetta di Harry in mostra, così come quella di Ron, Hermione e le bacchette di Silente. Abbiamo l'originale Boccino d'Oro, il manico di scopa di Harry, il diario di Tom Riddle con una zanna di basilisco al centro e molti altri oggetti."

Il team di Karl Durrant continuerà a lavorare per portare nuove esperienze anche nel prossimo futuro. Già in lavorazione un'esperienza di realtà virtuale in cui i fan potranno volare in nuove avventure all'interno del mondo magico.

"Abbiamo due esperienze di realtà virtuale su cui potremo rivelare presto altre informazioni" spiega Durrant. "Una ci condurrà in un viaggio intorno a Hogwarts chiamato 'Chaos at Hogwarts' e un'altra, chiamata 'Wizards Take Flight', ci metterà su un manico di scopa dove potremo sorvolare il Tamigi a Londra".

Il negozio di Harry Potter sarà pieno di oggetti esclusivi in vendita ed è l'unico posto in cui i maghi possono avere le loro bacchette personalizzate al di fuori di Ollivander. Una delle sue caratteristiche più speciali è un negozio all'interno di un negozio: The House of MinaLima, il duo di graphic design su tutti i film di Harry Potter e Animali fantastici, che mostra l'arte grafica del mondo magico.

Sebbene la maggior parte degli articoli in vendita sia disponibile solo per l'acquisto in negozio, un numero limitato di articoli è disponibile tramite HarryPotterShop.com.