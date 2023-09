Harry Potter, i fan ricordano lo scherzo di Michael Gambon e Alan Rickman a Daniel Radcliffe

Per ricordare Michael Gambon, scomparso oggi a 82 anni, ecco un video che raccoglie momenti spensierati sul set della saga di Harry Potter.

I fan di Harry Potter stanno ricordando con affetto l'interpretazione di Silente da parte del compianto Michael Gambon, compreso uno scherzo molto sfacciato che fece a un giovane Daniel Radcliffe.

La leggendaria star del palcoscenico e del grande schermo è morta oggi a 82 anni, circondato dall'affetto della moglie e del figlio, nell'Essex in seguito a un attacco di polmonite.

Nato a Dublino, Gambon è stato uno dei membri originari del National Theatre e nella sua lunga carriera ha vinto tre Oliviers, quattro Bafta e due SAG Awards.

Gambon ha ereditato il ruolo del preside di Hogwarts Albus Silente nel terzo capitolo del franchise, Harry Potter e il prigioniero di Azkaban del 2004, dal compianto Richard Harris, che lo aveva interpretato nei primi due film, prima della sua morte avvenuta nel 2002.

Sul set del terzo film, Gambon ha avuto modo di conoscere i giovani membri del cast. Tuttavia, insieme al compianto Alan Rickman, non ha saputo resistere alla tentazione di fare uno scherzo a Radcliffe.

Negli extra del DVD del film, Radcliffe ha raccontato alle sue co-star Rupert Grint ed Emma Watson: "C'è stata una volta in cui, in questa stanza, Michael Gambon e Alan Rickman, e credo che [il regista Alfonso Cuarón] stesse coordinando il tutto, hanno colto l'occasione per farmi uno scherzo".

Watson ha descritto lo scherzo come "molto, molto divertente", mentre Radcliffe ha aggiunto: "Per te".

In quel momento il cast stava girando una scena in cui gli studenti dormivano nella sala grande, e Cuarón ha spiegato: "È stato molto bello perché c'era un gruppo di sacchi a pelo e Dan [ha chiesto] di avere il suo sacco a pelo vicino a questa particolare ragazza che gli piaceva".

Si sente poi il rumore di un peto, con Rickman e Radcliffe che provano a trattenere le risate mentre Gambon continua le sue battute e vengono emessi altri rumori.

Alan Rickman ha dato un consiglio a Rupert Grint e Daniel Radcliffe sul set di Harry Potter

"Avevamo appena finito una ripresa, ci sono voluti secoli per ottenerla", ha detto Radcliffe indignato ai suoi colleghi attori. "Avevano messo una macchina per peti nel mio sacco a pelo e Michael Gambon l'aveva premuta durante la ripresa, ho poi scoperto".