Michael Gambon: le star di Harry Potter, da Daniel Radcliffe a J.K. Rowling, ricordano l'attore

La morte di Michael Gambon ha rattristato, come prevedibile, le star di Harry Potter e Daniel Radcliffe, Rupert Grint e J.K. Rowling sono solo alcune delle persone che hanno avuto il privilegio di lavorare e che hanno voluto condividere un ricordo dell'interprete di Albus Silente.

L'attore ha perso la vita all'età di 82 anni e i fan della magica saga lo ricordano come il sostituto di Richard Harris nel ruolo del preside di Hogwarts in sei degli otto film.

Gli omaggi all'attore

Daniel Radcliffe ha rilasciato un comunicato ufficiale in cui dichiara: "Con la perdita di Michael Gambon, il mondo è diventato molto meno divertente. Michael Gambon era uno degli attori più brillanti e che recitavano in modo meno forzato con cui io abbia avuto il privilegio di lavorare, ma nonostante il suo immenso talento, la cosa che ricorderò di più di lui è quanto si divertisse a fare il suo lavoro. Era sciocco, irriverente ed esilarante. Amava il suo lavoro, ma non è mai sembrato che fosse quello a definirlo. Era un incredibile narratore di storie e di battute e la sua abitudine di confondere i confini tra realtà e finzione quando parlava con i giornalisti significava che era inoltre una delle persone maggiormente in grado di intrattenere con cui potevi voler fare un press junket. Il sesto film è quello in cui ho potuto trascorrere più tempo lavorando con Michael e ha reso le ore trascorse di fronte a uno schermo verde insieme più memorabili e gioiose di quanto avessero il diritto di essere. Sono così triste nel sapere che è morto, ma così grato per il fatto di essere una delle persone fortunate che ha potuto lavorare con lui".

J.K. Rowling ha scritto online: "La prima volta che l'ho visto era in King Lear, nel 1982 e, se mi aveste detto che quel brillante attore sarebbe apparso in qualcosa che avrei scritto, avrei pensato foste pazzi. Michael era un uomo meraviglioso oltre a essere un incredibile attore, e ho amato assolutamente lavorare con lui".

Rupert Grint, su Instagram, ha sottolineato che Gambon era diventato un "modello" da seguire mentre lavoravano insieme e ricorderà per sempre il suo calore e la sua furberia.

Jason Isaacs ha ricordato: "Ho imparato cosa poteva essere recitare da Michael in The Singing Detective: complesso, vulnerabile e profondamente umano". L'attore ha aggiunto: "La cosa più elettrizzante nei film di Potter era che conosceva il mio nome e ha condiviso il suo senso senza paura ed estremo del divertimento con me".

James Phelps ha ribadito che Gambon era una leggenda e che un giorno lo aveva aiutato a prepararsi per un lavoro, invece che rilassarsi tra un ciak e l'altro.