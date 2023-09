Michael Gambon, ci lascia a 82 anni l'Albus Silente di Harry Potter

In alto le bacchette per l'addio a Michael Gambon, il celebre interprete di Albus Silente in Hartry Potter, morto all'età di 82 anni.

Michael Gambon, grande attore irlandese noto ai più per aver interpretato il ruolo di Albus Silente in 6 degli 8 film di Harry Potter, è venuto a mancare all'età di 82 anni.

Addio Michael

In alto le bacchette per Sir Michael Gambon, che come comunica la sua portavoce Clair Dobbs, è venuto a mancare nelle scorse ore.

"Siamo devastati di dover annunciare la perdita di Sir Michael Gambon" si legge nel comunicato ufficiale a nome della moglie, Anne Gambon, e Fergus, il figlio "Amato marito e padre, se ne è andato pacificamente durante il ricovero in ospedale", lo stesso in cui era stato portato dopo aver contratto la polmonite.

Ian McKellen: "Michael Gambon firma autografi a nome mio perché la gente ci confonde"

Una lunga e gloriosa carriera

Dal 1962 a oggi, la carriera di Michael Gambon è stata tra le più invidiabili, dalle produzioni a teatro (la prima al Gate Theatre portando in scena l'Othello) ai grandi ruoli al cinema (tutti lo ricordiamo come "il secondo" Albus Silente, ruolo che ha ereditato alla morte di Richard Harris dopo i primi due film, e che ha poi portato avanti fino alla fine della saga di Harry Potter).

Vincitore di quattro BAFTA per gli show The Singing Detective (1986), Wives and Daughters (1999), Longitude (2000), and Perfect Strangers (2001), come ricorda anche Comicbook, è considerato tra i maggiori attori irlandesi di tutti i tempi.

Tra i suoi altri crediti cinematografici troviamo The Cook, the Thief, His Wife & Her Lover (1989), The Insider (1999), Gosford Park (2001), Quartet (2012), ma anche The King's Speech (2010) e Victoria & Abdul (2017). È stato insignito dell'onorificenza di Ordine dell'Impero Britannico (Member of The British Order) nel 1980 e del livello superiore di Commander of the British Order.