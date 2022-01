Harry Potter: Emma Watson rivela di aver odiato le riprese di una scena iconica di Hermione

Emma Watson, che ha interpretato Hermione Granger nella serie di film di Harry Potter, ha recentemente rivelato di aver odiato profondamente le riprese di una famosa scena del franchise, che rappresenta uno dei momenti più cruciali per il suo personaggio.

Durante la reunion di Harry Potter la Watson ha espresso la sua infelicità relativa alle riprese dell'iconico ballo di Natale di Hermione in Harry Potter e il calice di fuoco: "Penso che per la prima volta, Harry e Ron, in particolare Ron, vedano Hermione come una giovane donna e non come una specie di aiutante".

L'attrice Emma Watson in una scena del film Harry Potter e l'Ordine della Fenice

"Sapevo che era un grosso problema, ed ero infelice... sapevo solo che l'anatroccolo stava per vivere il suo primo momento da cigno, voglio dire che improvvisamente c'era tutta questa pressione." ha continuato l'attrice.

Emma Watson ha spiegato che ha avuto problemi a seguire le indicazioni fornitele dal regista Mike Newell durante le riprese della sequenza: "Mike mi ha insegnato a scendere le scale con indosso il vestito... 'Le tue braccia oscillano troppo, stai camminando troppo velocemente, devi camminare più lentamente.' Mi ha dato un milione di indicazioni e, naturalmente, sono caduta dalle scale". Indipendentemente dai sentimenti della star, la scena è rimasta nella mente e nel cuore dei fan e questo ha permesso al franchise di continuare a prosperare, nonostante l'ultimo film della serie sia uscito più di 10 anni fa.