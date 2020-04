Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 1: le scene tagliate in un video

Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 1 venne diviso in due film (Parte 1 e Parte 2) ma questo non fu sufficiente, a causa dell'elevato numero di scene cruciali presenti nel libro, e quindi furono necessari ulteriori tagli al montaggio finale della prima parte dell'ultimo capitolo della saga. Innumerevoli scene vennero girate e poi tagliate in fase montaggio, scene che i fan avrebbero decisamente voluto vedere: ad esempio quando Tonks rivela alla signora Weasley di essere incinta, si può notare che al matrimonio indossa un vestito molto largo, quasi premaman oppure la scena in cui Remus chiede a Harry di essere padrino del nascituro, anch'essa subì lo stesso destino.

In particolare eccone tre, eliminate dal film, che potete visionare nel video in cui sono state raccolte tutte le scene tagliate da Harry Potter e i doni della morte - parte 1:

Una scena presente nel libro, girata per il film e poi tagliata: il momento in cui Dudley Dursley stringe la mano a Harry. Heyman rivela che la scena era molto bella: "Riassume uno dei messaggi più profondi di HP: che spesso le persone sono diverse da come appaiono", ma è stata tagliata perché rallentava troppo la parte iniziale del film: "Era come se il film iniziasse troppe volte". Nel film vedremo la partenza dei Dursley, ma senza questa stretta di mano tra i due ragazzi.

Un'altra scena presente nel libro, tagliata in fase di montaggio: Harry spiega ad Hermione le origini di tre dei sette Horcrux, porge poi a Ron il medaglione appartenente alla madre di Tom e i tre percepiscono un ticchettio, come il battito di un cuore. Hermione dichiara il suo disgusto nei confronti dell'oggetto contenente un pezzo dell'anima del signore oscuro: "Lo odio, è come se Voldermort fosse qui con noi in questo momento."