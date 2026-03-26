Harry Potter "come The Last of Us e House of the Dragon": la scelta di HBO che delude i fan

I fan di Harry Potter si mettano l'anima in pace. Tra una stagione e l'altra passeranno anni come anticipa HBO, paragonando la serie in arrivo a Natale 2026 ai colossi House of the Dragon e The Last of Us.

Fino ad ora, HBO aveva dichiarato che avrebbe adattato ciascuno dei sette libri della saga in una stagione televisiva, con le riprese previste per gran parte del prossimo decennio. Ma con l'inizio della produzione la scorsa estate e il lancio della serie previsto per il 2027, i fan hanno capito che i ritmi non saranno serrati come previsto.

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Perché Harry Potter non avrà una cadenza annuale?

In un'intervista con l'Hollywood Reporter, il capo di HBO Casey Bloys ha affermato che Harry Potter è simile ad altre "serie di enorme portata narrativa" come House of the Dragon o The Last of Us, dove "non è semplicemente possibile" trasmettere nuovi episodi ogni anno, anche se i fan avrebbero preferito così.

"Bisogna trovare un equilibrio", ha detto Bloys. "Sarebbe bello poter avere ogni anno serie importanti, come Harry Potter, House of the Dragon o The Last of Us, serie con un mondo narrativo enorme, ma dal punto di vista della produzione, semplicemente non è possibile. Non è che tutte le persone coinvolte se ne stiano con le mani in mano. Queste serie sono complesse da realizzare. Per poterle riproporre ogni anno bisogna partire da zero con persone che sappiano come farle, persone come John Wells o Greg Berlanti, anche se non avere draghi da renderizzare aiuta."

I protagonisti di Harry Potter

Il modello The Last of Us e House of the Dragon

Per fare un confronto, House of the Dragon ha debuttato con la prima stagione nell'agosto del 2022, per poi far attendere i fan quasi due anni prima dell'arrivo della seconda stagione nel giugno del 2024. La terza stagione è attualmente prevista in streaming a partire da giugno 2026, mentre la quarta e ultima stagione arriverà dopo un'ulteriore pausa di due anni, nel 2028.

The Last of Us ha seguito uno schema simile, con la prima stagione andata in onda a gennaio 2023, seguita da una pausa di 27 mesi fino ad aprile 2025, quando è stata trasmessa la seconda stagione. La terza stagione arriverà nel 2027, dopo un'ulteriore attesa di due anni.

Anche Harry Potter farà aspettare ai fan due anni di intervallo tra una stagione e l'altra, allungando così la durata di sette stagioni televisive a quattordici anni? Detta così sembra un'attesa lunghissima (la serie non si concluderebbe prima del 2041). Ma forse c'è una via di mezzo su cui Bloys sta giocando, dove alcune stagioni potrebbero impiegare più di 12 mesi per arrivare, ma non tutte? Questo lo scopriremo più avanti. Al momento l'unica certezza è l'appuntamento con la premiere di Harry Potter in arrivo su HBo Max a Natale 2026.