Harry Potter, Chris Columbus: "I guai in famiglia di Macaulay Culkin mi hanno influenzato nel casting"

Chris Columbus è stato il regista di alcune delle performance di attori bambini più famose nella storia del cinema come quelle di Macaulay Culkin Mamma, ho perso l'aereo e relativo sequel, e di Daniel Radcliffe nei film di Harry Potter.

Nel documentario Child Star, Columbus ha spiegato in che modo l'esperienza in Mamma, ho perso l'aereo influenzò la fase di casting dei tre protagonisti di Harry Potter agli inizi degli anni 2000, in particolare Daniel Radcliffe.

Da un franchise all'altro

"Passammo dal girare Mamma, ho perso l'aereo, quando a nessuno importava, a Macaulay Culkin che diventava una grande star, in maniera inaspettata. Non è come con Harry Potter, dove sai che potrebbe avere un successo straordinario" ha spiegato Columbus.

Primo piano di Macaulay Culkin in Mamma, ho perso l'aereo

Il regista sostiene di aver assistito in prima persona alla schiacciante pressione che esercita la fama nel periodo infantile:"Provengo da una famiglia della classe operaia e l'ho visto un paio di volte con i bambini: quando qualcuno viene da una famiglia della classe operaia all'improvviso si ritrova il bambino che diventa il capofamiglia".

Proprio per questo motivo, il casting dei tre protagonisti di Harry Potter è stato molto intenso, perché consapevole di quanta attenzione e ossessione creino ruoli di tale portata:"Ho dovuto mettere i paraocchi perché dovunque andassi era tutto ciò che sentivo. Per strada, in un pub, ovunque la gente mi chiedeva chi avrei scelto per Harry Potter. A quel punto, prendi quelle informazioni e le riporti all'attore e ai genitori per spiegare che le cose si faranno particolarmente intense".

Chris Columbus non era particolarmente informato sulla difficile situazione familiare di Macaulay Culkin all'epoca di Mamma, ho perso l'aereo e con Harry Potter ha voluto che le giovani star sapessero perfettamente a cosa sarebbero andate incontro accettando la parte:"All'improvviso, ho capito che i genitori dovevano essere una parte importante della faccenda. Non posso far tornare un attore a casa in un ambiente instabile, anche per il bene del film. Non ne vale la pena. Era importante scegliere i genitori tanto quanto i bambini".