Harry Potter, c'è un attore che è il perfetto Lucius Malfoy per la serie: di chi si tratta

La serie televisiva targata HBO di Harry Potter non ha ancora ufficializzato il cast di nessuno dei ruoli. Tuttavia, circolano da diversi giorni, molti rumor su chi potrebbe interpretare alcuni dei ruoli più importanti, tra cui Piton, Silente e Hagrid.

Le notizie provengono da fonti attendibili, quindi è lecito supporre che siano vere, anche se molti fan stanno già creando diversi schieramenti tra chi è favorevole al cast e chi è contrario. Quindi si potrebbe tranquillamente dedurre che le voci che si stanno diffondendo sul cast della serie di Harry Potter non sono andate affatto bene. Anzi hanno creato moltissime controversie.

Alcuni dei personaggi principali per i quali già si erano fatti dei nomi, sono scomparsi dai resoconti. Tra questi proprio il nome dell'attore che potrebbe interpretare Harry Potter e quelli dei due suoi amici, Ron Weasley e Hermione Granger. Anche il nome dell'interprete di Voldemort non ha trovato più riscontro, così come l'intera famiglia Malfoy.

La serie di Harry Potter ha trovato il suo Lucius Malfoy?

In mancanza di informazioni, i fan di Harry Potter hanno presentato chi vorrebbero vedere nei vari ruoli. A tal fine, i fan sono convinti di aver trovato il Lucius Malfoy perfetto.

Su Reddit, uno dei post più importanti della pagina dedicata specificamente al prossimo show della HBO, evidenzia come Dan Stevens sia nato per essere Lucius Malfoy. Chi non conosce il 42enne attore inglese nato a Londra, lo avrà visto nel ruolo di Matthew Crawley in Downton Abbey.

Inoltre in quello della Bestia in La bella e la bestia del 2017 e per il ruolo di David in The Guest del 2014. L'attore ha avuto molti altri ruoli oltre a questi, per molti dei quali ha ricevuto numerose nomination ai premi, ma non ha mai vinto nessuno di questi.

A giudicare dalla popolarità del post e dei commenti, molti fan di Harry Potter sono d'accordo con il potenziale casting. Tuttavia, alcuni dubitano che sia in grado di interpretare un personaggio puramente malvagio come Lucious Malfoy e pensano che sia più adatto a un personaggio più comico come Lockhart. Alcuni, però, pensano che sia in grado di portare a termine il ruolo e hanno persino suggerito che potrebbe essere un buon Voldemort.

Lucius Malfoy (Jason Isaacs) in una foto promo del film Harry Potter e la Camera dei Segreti

Le possibilità che finisca in un qualsiasi ruolo della serie TV sono scarse, ma è proprio così che funziona la probabilità. Tuttavia, sembra che, se venisse scritturato per alcuni ruoli diversi, i fan di Harry Potter sarebbero contenti.