Harry Potter avrà tante incarnazioni quante Batman dopo l'arrivo della serie tv

Parlando in senso stretto di cultura pop, viviamo in quella in cui gli attori sono stati poetici nel tramandare ruoli di supereroi come se fossero Shakespeare e gli studios si sono fatti in quattro per rifare sempre la stessa proprietà intellettuale.

L'ultimo film di Harry Potter risale a meno di 15 anni fa e la Warner Bros. ha già messo in moto le ruote per un reboot in forma di serie televisiva. Per coloro che pensano che sia troppo presto, Robert Oberschelp, responsabile dei prodotti di consumo globali della Warner Bros, ha risposto: "Quanti Batman diversi ci sono?".

Beh, si potrebbe obiettare che ci sono anche troppi Batman (o almeno troppi tentativi di Universo DC condiviso negli ultimi 10 anni, e forse troppi Batman sotto James Gunn, in particolare con l'intera operazione "Elseworlds"). Tuttavia, Oberschelp immagina un futuro di fan vestiti come varianti leggermente diverse dell'uniforme di Hogwarts che chiedono: "Quale Harry sei?". Sì, le possibilità del Comic-Con sono, nel bene e nel male, infinite.

Un primo piano del piccolo Harry Potter (Daniel Radcliffe) in una scena del film Harry Potter and the Sorcerer's Stone

Tutto questo fa parte di una panoramica di Variety sulla strategia di Warner Bros. Discovery per Harry Potter, che consiste essenzialmente nell'apporre il marchio HP su quanti più prodotti, esperienze nei parchi a tema e contenuti possibili. Anche se il franchise di Animali Fantastici è fallito, la Warner si sente ancora ragionevolmente sicura della popolarità di Harry Potter, soprattutto dopo la popolarità del gioco Hogwarts Legacy. (Oltre allo show televisivo e a una nuova serie di dolci a marchio Potter, i videogiochi sono un'altra grande strada che si starebbe esplorando).

"Sappiamo da tempo che i fan cercano altre cose in questo mondo, e quindi stiamo dedicando molto tempo a questo", ha spiegato David Haddad, presidente della Warner Bros Interactive Entertainment. "Le nostre intuizioni ci dicono che non ci sono grandi distinzioni tra una versione più giovane di un fan e una versione più vecchia di un fan. Sono solo profondi fan di Harry Potter e noi cerchiamo di costruire esperienze autentiche per deliziarli".

Viene in mente una citazione di un'altra personalità di Harry Potter, Miriam Margoyles, che interpretava la professoressa Sprite: "Ormai dovrebbero averla superata", aveva detto. "Sai, voglio dire, è stato 25 anni fa, ed è un prodotto per bambini. Ma loro ci sono rimasti sotto". Tanto meglio per le tasche della Warner Bros.