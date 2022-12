Harry & Meghan, le parole del principe: "Erano felici di mentire per proteggere mio fratello"

La seconda parte della docu-serie Harry & Meghan sta per arrivare su Netflix. Il 15 dicembre, il principe Harry e Meghan Markle torneranno a parlare delle decisioni prese, e di quella che ha fatto maggiore scalpore: rinunciare ai propri ruoli all'interno della famiglia reale.

Harry si ritroverà ad affrontare quanto accaduto nella sua vita dalla scoperta della sua relazione con l'ex attrice di Suits. Il Duca si soffermerà sull'"intrusione" da parte dei giornalisti nella vita della sua famiglia e, come riporta People, parlerà di alcune differenze che andranno a coinvolgere anche suo fratello, il principe William.

Harry & Meghan: il nuovo trailer del Volume 2, in arrivo su Netflix il 15 Dicembre

"Erano felici di mentire per proteggere mio fratello", queste le parole del principe Harry in uno degli ultimi episodi che arriveranno il 15 dicembre "Non sono mai stati disposti a dire la verità per proteggerci".

Il Duca di Sussex parlerà, poi, anche della decisione della coppia di ritirarsi dai doveri reali, decisione presa nel febbraio 2020 che lo ha portato a domandarsi "cosa ci sarebbe successo se non fossimo usciti quando l'abbiamo fatto".

"Ho detto: 'Dobbiamo uscire di qui'" ricorda il principe tornando indietro con la memoria.

Harry & Meghan: per la stampa inglese la docuserie Netflix è un assalto all'eredità morale della Regina

Anche Meghan Markle racconterà qualcosa in più sulla scelta presa da entrambi, facendo riferimento alla decisione del governo del Regno Unito di rimuovere la protezione della polizia 24 ore su 24 "sulla base del fatto che non avevano più diritto alla sicurezza finanziata dai contribuenti".

"Tutti sapevano dove eravamo. Sono stata data in pasto ai lupi".

La docu-serie getterà poi un occhio sulla nuova vita del principe Harry e Meghan Markle a Montecito, in California, insieme ai loro due figli, Archie e Lilibet Diana.

Nuove dichiarazioni arriveranno dunque negli ultimi episodi del documentario Netflix. Non resta che attendere per scoprire quali reazioni andranno a scatenare e se, presto o tardi, arriverà anche una risposta da parte di Buckingam Palace.