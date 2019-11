Harrison Ford sarà il protagonista della serie The Staircase

Harrison Ford debutterà come protagonista di una serie tv in occasione del nuovo progetto The Staircase, ispirato a fatti realmente accaduti già raccontati in un documentario a episodi distribuito su Netflix.

Il progetto verrà prodotto da Annapurna TV e racconterà la storia di Michael Peterson, un uomo accusato di aver ucciso la moglie nel 2001 e che ha sostenuto a lungo che la donna fosse invece caduta dalle scale. Le indagini della polizia, raccontate anche nella docu-serie The Staircase, hanno considerato il caso come omicidio, ritenendolo il potenziale colpevole, e gli eventi hanno diviso l'opinione pubblica e le persone che conoscono Michael.

Harrison Ford sarà il protagonista, debuttando quindi nel mondo del piccolo schermo.

Per ora The Staircase non ha ancora un'emittente o una piattaforma di streaming che ne ha acquistato i diritti.

Ford, prossimamente, sarà protagonista anche sul grande schermo con il film Il richiamo della foresta, distribuito nei cinema italiani a partire dal mese di febbraio 2020.