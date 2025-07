Harrison Ford: "Recitare con mia moglie Calista Flockhart? Solo a una condizione"

La star di Shrinking ha dichiarato che accetterebbe di recitare in una produzione insieme alla protagonista di Ally McBeal in un solo caso.

Harrison Ford ha dichiarato che reciterebbe molto volentieri al fianco della moglie Calista Flockhart, conosciuta in tutto il mondo per il ruolo di Ally McBeal nell'omonima serie tv.

Tuttavia, la star di Indiana Jones accetterebbe soltanto ad una condizione, che lo stesso attore, protagonista di Shrinking, ha svelato in una recente intervista.

Harrison Ford e Calista Flockhart insieme sul set? Solo ad una condizione

"Se dovessimo lavorare insieme, vorremmo che fosse un'idea di qualcun altro" ha specificato Ford, sostenendo che per gli spettatori potrebbe essere straniante vederli insieme sul grande schermo.

"Quel tipo di casting potrebbe non essere il modo migliore per far entrare le persone in una situazione immaginaria, perché (il pubblico) potrebbe dire: 'Oh, so che sono sposati; ora non riesco nemmeno più a pensare al film'" ha spiegato Ford.

Harrison Ford in Indiana Jones e il quadrante del destino

Alla cerimonia dei Critics' Choice Award del 2024, Harrison Ford, ritirando il premio alla carriera, ringraziò pubblicamente Flockhart: "Voglio ringraziare la mia adorabile moglie, Calista Flockhart, che mi sostiene quando ho bisogno di tanto supporto. E io ho bisogno di tanto supporto".

La storia tra Harrison Ford e Calista Flockhart

Le due star hanno iniziato a frequentarsi dopo essersi incontrati ai Golden Globe del 2002, e l'unione è culminata in un matrimonio nel 2010. I due attori hanno un figlio adottivo, Liam, 24 anni.

Nonostante non abbiano mai recitato insieme sullo schermo, sono spesso avvistati insieme ai red carpet per sostenersi nei rispettivi progetti. Harrison Ford è conosciuto in tutto il mondo per i ruoli iconici di Han Solo in Star Wars, Indiana Jones nella saga di Indiana Jones e Rick Deckard nel franchise di Blade Runner. Calista Flockhart ha raggiunto il successo a cavallo tra gli anni '90 e gli anni 2000 con la serie tv Ally McBeal, ritrovando il calore del pubblico anche negli successivi in Brothers & Sisters.