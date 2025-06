Harold e Kumar: confermato il quarto film della saga cinematografica dagli ideatori di Cobra Kai

È ufficialmente in fase di sviluppo Harold & Kumar 4, con i creatori originali del franchise pronti a riprendere le redini del progetto. La saga comica iniziata nel 2004 con American Trip non è ancora finita.

Dopo il discreto successo del primo film di Danny Leiner, scritto da Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg, sono stati realizzati altri due capitoli tra il 2008 e il 2011.

Il ritorno dei creatori di Cobra Kai per Harold e Kumar

Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg dirigeranno il quarto film e riporteranno sullo schermo i due personaggi magistralmente interpretati nei primi tre film da Jon Cho e Kal Penn.

Jon Cho e Kal Penn

Dopo il buon successo del franchise in passato e l'ottimo riscontro ottenuto dai creatori con Cobra Kai, Harold e Kumar tornerà sullo schermo con una nuova avventura a 13 anni di distanza dall'ultimo capitolo cinematografico.

Il successo di Harold e Kumar

La popolarità della saga cinematografica con Kal Penn e Jon Cho si è mantenuta intatta negli anni anche perché la comicità dei film era considerata particolarmente innovativa e avanti rispetto all'epoca, secondo alcuni critici.

Una scena del film Harold e Kumar 3

L'umorismo e la capacità di sovvertire gli stereotipi razziali hanno contribuito al successo così come la struttura narrativa particolarmente bizzarra. Al momento, non ci sono conferme ufficiali sull'ipotetico ritorno di Neil Patrick Harris e nemmeno dei due protagonisti ma la presenza dei due interpreti di Harold e Kumar non dovrebbe essere in discussione.

I fan ora attendono di conoscere ulteriori novità sulla direzione che prenderà la trama della saga di Harold e Kumar dopo più di dieci anni dall'uscita del capitolo che sembrava potesse essere quello conclusivo.