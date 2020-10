Happy Days: Scott Baio contro la reunion pro-Joe Biden e il "marxista" John Stamos

La reunion dei cast di Happy Days per raccogliere fondi a favore di Joe Biden non ha visto d'accordo proprio tutti i membri del cast. L'interprete di Chachi Scott Baio, notoriamente repubblicano, ha espresso il suo disaccordo e se l'è presa anche con John Stamos, che si era offerto di prendere il suo posto, definendolo marxista.

Qualche giorno fa Ron Howard e altri membri del cast di Happy Days hanno dato vita a una reunion sostegno di Joe Biden. Di avverse idee politiche Scott Baio, che nello show interpretava Chachi Arcola, cugino di Fonzie, che ha detto la sua comparendo nello show di Fox Business 'Mornings with Maria'. Baio si è scagliato contro i colleghi e anche contro la star di Gli amici di papà John Stamos, che si era offerto di prendere il suo posto.

Henry Winkler (Fonzie), Ron Howard (Richie Cunningham), Don Most (Ralph Malph), Anson Williams (Potsie Weber), Marion Ross (Marion Cunningham) e lo sceneggiatore Lowell Ganzbrb hanno partecipato alla raccolta fondi virtuale che si è tenuta il 25 ottobre. Scott Baio ha definito la reunion "piuttosto bizzarra perché il suo intento è stato promuovere il candidato democratico Joe Biden e la Senatrice Kamala Harris. Io non ho partecipato, ovviamente, perché non credo nel socialismo e nel marxismo".

Baio, sostenitore di Donald Trump, Se l'è presa anche con John Stamos che si è offerto di prendere il suo posto, vacante, nel ruolo di Chachi:

"Penso che Stamos abbia sempre voluto interpretare Chachi invece di essere la seconda scelta di un bambino di tre anni (riferimento a Gli amici di papà ndr). Buono a sapersi che anche Stamos fa parte della élite marxista di Hollywood."

Shouldn't he be taking care of Aunt Becky? 🤔 https://t.co/NGDy9fdkwN — Scott Baio (@ScottBaio) October 20, 2020

Scott Baio ha aggiunto di essere contrario alla reunion dei colleghi perché tradisce lo spirito e i valori americani espressi da Happy Days, show che rappresenta i _"valori tradizionali e la morale USA:

"Io sostengo Trump perché credo nell'America, nel duro lavoro e nell'individualismo. Non odio questo paese come fanno molti liberali. Non credo che sia stato fondato in un modo sbagliato, mi piace. E anche il Presidente Trump ama questo paese".