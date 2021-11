Happy Days: Henry Winkler ha messo all'asta la giacca di Fonzie

Aaaaaay! Henry Winkler ha deciso di mettere all'asta la celebre giacca indossata da Fonzie in Happy Days con l'obiettivo di dare il ricavato in beneficenza a This is About Humanity, organizzazione non-profit che supporta i figli di genitori separati e problematici. Nella stessa occasione l'attore metterà in vendita anche una delle maschere di Scream, di Wes Craven.

Come riportato da Slash Film, una delle giacche di pelle che Fonzie indossa in Happy Days è stata donata allo Smithsonian nel 1980; tuttavia, l'attore ne aveva conservata un'altra nel suo guardaroba personale. Henry Winkler ha messo all'asta anche un paio di jeans, una maglietta bianca e i suoi stivali da rider. Il suo obiettivo è stato quello di donare tutto in beneficenza a This is Humanity, organizzazione non-profit co-fondata da sua figlia Zoe Winkler con l'intento di aiutare i figli di famiglie separate e in difficoltà.

L'intera collezione ha un valore compreso tra i 50 e i 70mila dollari. Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, Henry Winkler ha trovato a casa sua numerosi memorabilia nel corso delle pulizie domestiche in piena pandemia. L'attore ha raccontato: "Ho trovato ben 27 scatoloni pieni di gadget e memorabilia direttamente dai set di Happy Days, Scream, Waterboy e Turno di notte". Il valore della maschera originale di Ghostface del film di Wes Craven si aggira intorno ai 30mila dollari.

In tutto, esistono 7 giacche di Fonzie: una è stata donata allo Smithsonian, una appartiene a Winkler, una si è rovinata durante le riprese, una è stata rubata dagli uffici della Paramount, una è stata messa all'asta e le altre due appartenevano a Garry Marshall. Relativamente ai suoi numerosi memorabilia, l'attore ha dichiarato: "Ho capito che sono un accumulatore. Salvo tutto, pensando che alla fine sarà utile o importante. Voglio dire, sto parlando di scatoline di diverse dimensioni, impilate come bambole russe, e le ho conservate per 40 anni pensando di poter trovare qualcosa da mettere dentro e regalare a qualcuno. In realtà, le scatole sono ancora qua!".

Ma non finisce qui! Nel corso degli anni, Henry Winkler ha conservato anche un set di carte collezionabili di Happy Days, una testa aliena di gomma dallo spettacolo Sightings, ogni spilletta politica che abbia accumulato nel corso della sua vita. Questo suo sentimentalismo riguarda anche la vita privata: durante le riprese di Barry, infatti, Winkler ha indossato una cravatta di Garry Marshall.