Happiness Ever After, su Netflix in streaming da oggi

Happiness Ever After, la nuova rom-com sudafricana di Thabang Moleya, sbarca su Netflix in streaming a partire da oggi 10 novembre 2021 per tutti gli utenti abbonati al servizio!

Happiness Ever After è l'emozionante sequel del dramma sudafricano Happiness is a Four-Letter Word. Zaza, Princess e la nuova arrivata Zim daranno vita a nuove avventure, dopo gli eventi narrati nei precedenti capitoli. In una Johannesburg piena di contraddizioni ma anche dotata di grande fascino, le tre protagoniste cercheranno di trovare il proprio percorso tra gli imprevisti dai quali l'esistenza è caratterizzata. Contrasti relazionali, frizioni con le famiglie e tensioni nella sfera sociale: come faranno a uscirne più forti di prima?

Happiness Ever After: un'immagine del cast

Nel cast tornano Khanyi Mbau, Renate Stuurman e Richard Lukunku nei rispettivi ruoli di Zaza, Principessa e Leone, con l'aggiunta delle new-entry, formate da Nambitha Ben-Mazwi, Yonda Thomas, Daniel Effiong e Loyiso Macdonald. Il creatore Bongiwe Selane ha dichiarato: ""Sono super-entusiasta di Happiness Ever After, e continuare la storia di sorellanza, amicizia e amore. I sequel sono sempre difficili perché l'aspettativa è molto più alta, ma offrono anche qualcosa di diverso ed emozionante - e l'opportunità di far atterrare il film su un servizio globale come Netflix è la sua ricompensa."