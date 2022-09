Halo: un sorprendente ritorno nella seconda stagione

Paramount+ ha annunciato di recente che la produzione della seconda stagione della serie su Halo è cominciata, confermando il ritorno del cast dei primi episodi e le nuove entrate già svelate. Tra i nuovi personaggi fissi vi sono infatti Joseph Morgan come James Ackerson e Cristina Dolo come Talia Perez, ma le sorprese più grandi sono negli attori che torneranno.

Halo: un'immagine della serie

Tra i membri del cast che faranno ritorno nella seconda stagione vi è, infatti, Charlie Murphy, la quale ha interpretato la spia umana Makee nei primi episodi della serie. Lei e Master Chief condividono un'intensa connessione agli artefatti al centro della trama della prima parte della serie, dato che solo loro li possono attivare.

Nel finale di stagione di Halo, Makee era stata apparentemente uccisa. Ha toccato infatti gli artefatti, mandando lei e Master Chief in una specie di trance che è stata spezzata quando Kai, membro del Silver Team, le ha sparato. L'ultima volta che vediamo il personaggio è infatti a terra, presumibilmente senza vita.

Ovviamente, nonostante Charlie Murphy tornerà come Makee, non è detto che il personaggio sia ancora in vita: potrebbero essere presenti solo visioni, flashback e ricordi nel corso della seconda stagione. Non ci resta che aspettare i nuovi episodi di Haloper scoprirlo.