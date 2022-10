Halloween ends, Jamie Lee Curtis sulla fine della saga: "Mai dire mai"

Jamie Lee Curtis, la star di Halloween Ends, ha recentemente risposto ad una domanda inerente ad un suo eventuale ritorno alla saga horror che l'ha resa famosa in tutto il mondo. Durante una recente intervista di SFX, la star ha spiegato che, prima dell'intervento di Jake Gyllenhaal, pensava di essersi lasciata alle spalle il franchise da molti anni.

Dopo l'uscita degli ultimi tre film, la vita della Curtis si è trasformata in meglio e l'attrice attribuisce questo cambiamento al successo della nuova trilogia di Halloween. Per questo motivo, questa volta non scarterà la possibilità di tornare al franchise in futuro: "Ero seduta nel punto esatto in cui sono seduta in questo momento quando il mio telefono squillò, ed era Jake."

Halloween Ends:Jamie Lee Curtis è armata

"Presi il telefono, risposi e lui mi disse: 'Ehi Jamie, il mio amico David Gordon Green e io vorremo parlarti di un film di Halloween'. Era l'estate del 2017. Cinque anni fa, se me l'avessero chiesto prima di quel momento, avrei detto che non avrei fatto mai più un film di Halloween", ha continuato la star.

"E ora eccomi qui, con un'intera nuova trilogia. E grazie al successo di questa trilogia ho ritrovato una nuova vita creativa, grazie a questi film di Halloween ora ho una partnership con Jason Blum alla Blumhouse, ho una mia società di produzione, ho scritto un film horror che dirigerò io stessa, sto producendo diverse serie televisive e sto comprando i diritti di molti libri. Queste cose erano impossibili cinque anni fa, non ci avrei mai neanche pensato. Quindi credo che dire 'non tornerò mai' sarebbe stupido", ha concluso Jamie Lee Curtis.