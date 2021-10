Halloween 2021: i film horror da vedere in streaming su RaiPlay

Per Halloween 2021 su Rai Play arriva in streaming una ricca offerta dedicata agli amanti del brivido, con uno spazio anche per i più piccoli: ecco il programma!

Per Halloween 2021 su Rai Play arrivano tantissimi film horror da vedere in streaming, una ricca offerta dedicata agli amanti del brivido, con uno spazio anche per i più piccoli.

L'ampia offerta della piattaforma digitale Rai, disponibile da oggi 29 ottobre, abbraccia adulti e bambini coraggiosi con i contenuti più paurosi. Proprio per celebrare l'appuntamento più spaventoso dell'anno, che appassiona appunto grandi e piccini in tutto il mondo, RaiPlay prevede Stregati da Halloween, un'offerta da paura con proiezioni speciali a cominciare dal film, in prima visione, Il signor Diavolo diretto da Pupi Avati, grande maestro del genere, per proseguire, poi, con la serie in esclusiva Into the Dark.

Jessica Harper in una sequenza inquietante del film Suspiria ( 1977 )

Naturalmente è l'horror a far da padrone in una ricca proposta che declina il genere in tutte le sue sfumature thriller, splatter, macabre e soprannaturali. Varietà in cui risaltano i grandi classici del maestro del brivido Dario Argento, come Suspiria, Tenebre e Phenomena. Ma come tutti gli horror che si rispettino non è finita qui, allungano infatti il terrificante elenco le saghe cult come Saw - L'enigmista o i recenti titoli internazionali come Hole - L'Abisso, Look Away - Lo sguardo del male, The Grudge 2 o il nostrano Cruel Peter, proposto in esclusiva dalla piattaforma digitale Rai.

Il Signor Diavolo: Filippo Franchini, Chiara Caselli e Chiara Sani in una scena del film

Imperdibile l'appuntamento con la notte più spaventosa dell'anno anche per bambini e ragazzi. Sempre da oggi infatti è disponibile Halloween, dolcetto o scherzetto?, l'offerta che RaiPlay dedica a loro per vivere con i tanti beniamini momenti di paura in modo mostruosamente divertente. Protagonisti delle 28 puntate sono i personaggi delle serie più amate della piattaforma: il piccolo Bing, Trulli Tales, Kit & Kate insegneranno ai più piccoli a non aver paura del "giorno delle zucche". Ma non mancheranno anche Pumpkin Reports, Lupo, Marblegen. Ricky Zoom e molti altri che accompagneranno la festa con "scherzi stregati".

Completano l'offerta di RaiPlay Bambini due imperdibili film, disponibili dal 31 ottobre. Ne Lo spettrale racconto di Capitan Mutanda il nostro eroe è impegnato a combattere i cattivi che vogliono trasformare la Festa di Halloween in una avventura degli orrori e renderla illegale. E in Carolina, Topo Tip e il mistero di Halloween i nostri beniamini, insieme a Coniglietta, vivranno una nuova avventura: Spiumacchio ha fatto sparire le canzoni per la festa di Halloween. Ma chi è Spiumacchio? Attraverso un percorso costellato di buffi incontri e personaggi bizzarri, tra indizi e indovinelli, Carolina e i suoi amici scopriranno il colpevole, riusciranno a trovare le canzoni e addirittura a far amicizia con Schiumacchio!

Un importante insegnamento che fa capire a tutti quanto sia importante la collaborazione, la determinazione e il buon umore per superare gli ostacoli della vita. Brividi anche per i ragazzi con l'offerta RaiPlay Teen: tra i film proposti, Otzi e il mistero del tempo e la trilogia fantasy de le Sorelle Vampiro. Mentre tra le serie di animazione dedicate a misteri, fenomeni paranormali ed enigmi, lupi mannari, zombie, Scream Street, Huntik e Martyn Mystere.

Halloween: i 35 migliori film da vedere

Per la notte delle streghe, dei pipistrelli, dei mostri ma anche di tantissimi dolcetti e scherzetti, la piattaforma propone inoltre in anteprima i primi sei episodi della live action Halloweird, la fantasy comedy che riscatta gli emarginati della scuola e li rende supereroi. I protagonisti sono quattro ragazzini di terza media considerati "weirdos" (strani), esclusi e bullizzati dagli altri compagni, che durante la notte di Halloween vengono catapultati nel mondo della magia e del soprannaturale, trasformandosi in creature leggendarie con dei superpoteri.

Completa l'offerta la live action canadese Spooksville. La trama ruota intorno alle vite di un gruppo di amici che vivono nella remota cittadina che dà il nome alla serie e dove si verificano inspiegabili eventi. A Spooksville, infatti, tra improvvise sparizioni, creature fantastiche, fenomeni soprannaturali, viaggi interdimensionali e vite extraterrestri, la magia si manifesta in tutte le sue forme.