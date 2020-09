Halle Berry: "La vittoria agli Oscar è stato uno dei miei più grandi dolori"

Halle Berry si confessa svelando la delusione per aver scoperto che dopo di lei nessun'altra donna nera ha vinto un Oscar come attrice protagonista.

Per un'attrice l'Oscar come miglior interprete dell'anno dovrebbe essere uno dei momenti più felici, il coronamento di una carriera, ma per Halle Berry quel momento storico si è trasformato in uno dei più grandi dolori.

Halle Berry ad un evento

Nel 2002 Halle Berry ha fatto la storia diventando la prima donna nera a vincere l'Oscar come miglior attrice protagonista con il drammatico Monster's Ball - L'ombra della vita, ma le sue aspettative di cambiamento dopo quella vittoria sono andate deluse, come ha confessato in una lunga intervista per la cover di Variety. La ragione? Dopo di lei nessun'altra attrice nera ha avuto il suo stesso onore.

"È stato uno dei miei più grandi dolori" ha confessato Halle Berry. "La mattina dopo la vittoria ho pensato 'Sono stata scelta per aprire una porta'. E poi non c'è stato nessun altro. Mi sono chiesta 'Quello è stato un momento importante, o è stato solo un momento importante per me? Ho voluto credere che fosse qualcosa più grande di me, soprattutto perché sentivo che altre persone avrebbero dovuto esserci prima di me e non c'erano".

Nel corso dell'intervista, Halle Berry riflette anche sull'importanza dei movimenti di protesta a favore delle donne e sul maggiore spazio riservato alle registe:

"Sento che siamo a un punto di svolta. Oggi sono più fiduciosa perché noi donne abbiamo sufficiente fiducia per raccontare le nostre storie. E c'è spazio per poterle raccontare. Per così tanto tempo le nostre esperienze sono state raccontate attraverso il punto di vista degli uomini".