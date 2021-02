Halle Berry risponde alle critiche sulle sue relazioni amorose: "Chi dice che volevo tenermi quegli uomini?"

Halle Berry ha messo a tacere alcune critiche mosse da alcuni troll online sulle sue relazioni amorose e sul suo essere single, dopo che ha condiviso tramite il suo Instagram una citazione molto apprezzata da molti fan e anche da alcune sue colleghe famose, come Chrissy Teigen, Vivica A. Fox e Tia Mowry.

La citazione condivisa da Halle Berry è apertamente dalla parte delle donne che non devono niente a nessuno e che dice: "Le donne non ti devono un c**o". Questa frase, a quanto pare, ha probabilmente urtato alcuni utenti che hanno criticato l'attrice perché "non si sa tenere un uomo".

La star di Catwoman ha prontamente risposto dicendo la sua sull'argomento che coinvolge la sua vita privata, affermando che forse era proprio lei a non voler continuare le sue relazioni passate:

"Chi ha detto che volevo tenermeli? Sto facendo di tutto per vivere una vita migliore, se faccio una mossa sbagliata correggo la rotta, tutto si ripete e si ricomincia!"

Halle Berry "non è brava a letto": l'attrice risponde sui social e zittisce tutti

Risposta pronta e soprattutto incisiva quella di Halle Berry che mette a posto chi la critica per la sua vita sentimentale, che per lei non è un problema visto che probabilmente ancora non ha trovato la persona giusta o ancora meglio vive bene da sola con i suoi due figli, Nahla Ariela Aubry, 12 anni, e Maceo Robert Martinez, 7 anni.

Il mese scorso, durante un panel virtuale al Sundance Film Festival ospitato dalla Hollywood Foreign Press Association, l'attrice ha rivelato che vuole insegnare a suo figlio a ripensare agli stereotipi di genere: "Ho un figlio di 7 anni, e ho capito qual è il mio lavoro nel crescerlo. Se vogliamo avere un futuro diverso, è da lì che inizia".