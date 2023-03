Halle Berry reagisce inaspettatamente a un meme di X-Men

Halle Berry è stata una delle prime attrici ad accettare, negli anni 2000, di recitare nei film incentrati sui supereroi (fra questi troviamo anche la sua indimenticabile Catwoman). La star, successivamente, non ha mai nascosto una certa nostalgia verso quel periodo, trovandosi più volte a prendersi in giro senza troppa vergogna. Di recente un meme incentrato sulla sua Tempesta in X-Men l'ha fatta sorridere al punto da condividerlo sul proprio profilo Twitter.

In questi giorni un meme che coinvolge la Tempesta di Halle Berry in X-Men e un altro suo film è diventato virale, attirando l'attenzione dell'attrice che ne ha riso sui suoi social. Condiviso dall'utente di Twitter @Steph_I_Will, nel post si mettono a confronto due immagini in modo da creare una scenetta specifica. In questo caso troviamo il Charles Xavier di Patrick Stewart affiancato da una scena con la Berry in Vita da principesse, il tutto accompagnato dalla seguente didascalia: "Ororo, mi senti? Sono il Professor Charles Xavier e sto organizzando una scuola per persone dotate proprio come te. Vuoi unirti?".

Halle Berry: "Sono ancora l'unica donna nera ad aver vinto un Oscar, è straziante"

È interessante vedere la reazione divertita dell'attrice, che invece di offendersi ne ha colto il lato divdertente, condividendo il post. Vi ricordiamo che quando è uscito il primo capitolo della saga cinematografica degli X-Men nel 2000 il personaggio della Berry è stato uno di quelli preso maggiormente di mira dai fan, che hanno criticato il suo accento e la parrucca che indossava.