Halle Berry nuda sul terrazzo: la sua foto mette a tacere gli haters

Halle Berry ha mandato un messaggio di positività e accettazione ai fan e soprattutto agli haters e lo ha fatto pubblicando una foto di sé stessa mentre beve un bicchiere di vino nuda sul suo balcone. Alcune risposte arrivate sui social sono però state decisamente negative.

Come riportato da People, Halle Berry si è mostrata in tutta la sua bellezza condividendo lo scatto che la vede protagonista sui suoi profili social. Tra i tanti commenti che hanno raggiunto l'attrice, alcuni hanno attirato l'attenzione della Berry che non ha esitato a rispondere.

Un utente di Twitter ha scritto: "Immagina di essere una donna sulla cinquantina che posta ancora foto nuda per attirare l'attenzione in menopausa mentre dovresti rilassarti con i nipoti. Non esiste più invecchiare con dignità". Halle Berry ha così risposto: "Ragazzi, sapevate che il cuore di un gambero si trova nella sua testa?".

L'attrice Audra McDonald è intervenuta in difesa della collega e amica scrivendo: "Con questo oggi hai vinto, un applauso".

Halle Berry reagisce inaspettatamente a un meme di X-Men

Molti sono stati anche i commenti di supporto apparsi nel post originale pubblicato su Instagram in cui appare la didascalia: "Faccio quello che voglio. Buon sabato". Kelly Rowland ha commentato con un "SÌ!!!!", mentre Jenna Dewan-Tatum ha scritto semplicemente "Wow!"

Anche Halle Bailey e Lena Waithe hanno deciso di scendere in campo pubblicando emoji che applaudono.

La foto postata lo scorso sabato non è la prima che appare sui profili social di Halle Berry. Due settimane fa è infatti stata pubblicata una foto in topless per condividere con i fan il modo in cui vive l'amore per il suo corpo inserendolo nella sua routine quotidiana.