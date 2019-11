Halle Berry: infortunio sul set di Bruised, riprese posticipate

Halle Berry ha subito un piccolo infortunio sul set del nuovo film action di cui è protagonista, Bruised, le cui riprese sono attualmente in corso nel New Jersey e ora subiranno un posticipo di qualche giorno.

L'attrice premio Oscar stava girando una scena del progetto, che segna il suo debutto alla regia, in cui combatteva e si è fatta male senza particolari conseguenze. La produzione di Bruised è stata però positicipata per precauzione per permettere Halle Berry di non avere alcun problema fisico e le riprese dovrebbero riprendere, negli spazi della palestra Mack's Elite Heat Boxing Gym di Newark dopo pochi giorni.

La sceneggiatura del film è scritta da Michelle Rosenfarb e al centro degli eventi c'è Jackie "Justice", pugile caduta in disgrazia che cerca di sconfiggere i propri demoni interiori e riallacciare un rapporto con suo figlio Manny, che ha sei anni.

Halle si è sottoposta ad alcuni mesi di dura preparazione fisica in collaborazione con atleti professionisti e personal trainer per poter interpretare la parte nel migliore dei modi.