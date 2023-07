Barbie, Halle Bailey canta la cover della canzone di Billie Eilish e fa impazzire i fan

La star de La sirenetta Halle Bailey si è esibita in un video pubblicato sul suo account social nel quale canta la canzone di Billie Eilish in Barbie.

Barbie è diventato successo a livello globale e uno dei momenti più intensi è quello in cui è stata inserita la nuova canzone di Billie Eilish, composta appositamente per il film insieme al fratello e dal titolo What Was I Made For?

Tra i numerosi fan di Barbie si nasconde un nome d'eccezione: Halle Bailey. L'attrice, criticata moltissimo per essere stata scelta come protagonista nel disneyano La sirenetta, ha dato dimostrazione per l'ennesima volta del suo talento canoro cantando la canzone di Eilish grazie anche ad un filtro apposito. La performance canora di Bailey ha stupito e rallegrato molti fan che hanno commentato la cover dell'attrice.

Barbie di Greta Gerwig racconta la storia dell'omonima bambola Mattel che un giorno scopre di non essere perfetta come sembrava e per ritrovare la felicità si sposta nel mondo reale per ritrovare quella felicità tanto perduta.

Nel cast del film anche Michael Cera, Will Ferrell e America Ferrera. L'uscita è prevista il prossimo 23 agosto.