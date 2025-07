Hailee Steinfeld e Miles Teller nel nuovo film Paramount sui Giochi Olimpici Invernali

Hailee Steinfeld torna sul grande schermo dopo il successo mondiale di Sinners con un nuovo progetto targato Paramount: l'attrice sarà protagonista di Winter Games, film ambientato durante i Giochi Olimpici invernali, in cui reciterà accanto a Miles Teller. Alla regia troviamo Paul Downs Colaizzo, che firma anche la sceneggiatura insieme a Pat Cunnane.

I dettagli del prossimo progetto di Hailee Steinfeld e Miles Teller

Il film è descritto come un mix tra sport, dramma e romanticismo: al centro della storia ci sono uno sciatore spesso sottovalutato e una leggenda dell'hockey sul ghiaccio con un passato ingombrante. I due, apparentemente agli antipodi, si ritrovano a condividere un percorso di sfide personali, tra ambizioni, pressioni olimpiche e sentimenti inaspettati. La posta in gioco è altissima: la possibilità di vincere una medaglia per lei, una redenzione sportiva per lui.

Romeo & Juliet: Hailee Steinfeld è Giulietta in una scena del film

A produrre Winter Games ci sono Tim e Trevor White per Star Thrower Entertainment, insieme allo stesso Teller.

Steinfeld arriva da un anno di grandi successi. Il thriller I peccatori, prodotto da Warner Bros. e interpretato insieme a Michael B. Jordan, è stato un trionfo al botteghino, incassando 365,7 milioni di dollari a livello globale (di cui oltre 278 milioni solo negli Stati Uniti), diventando così il film originale con il maggior incasso degli ultimi 15 anni e il quinto horror di sempre per risultati economici. Per l'occasione, l'attrice è tornata anche alla musica firmando il brano "Dangerous", parte della colonna sonora, che ha superato i 4,7 milioni di stream su Spotify nel primo mese.

Dopo Sinners, diverse proposte sono arrivate sul tavolo della Steinfeld, che ha scelto Winter Games come prossimo passo. Di recente, ha anche ripreso il ruolo di Spider-Gwen in Spider-Man: Across the Spider-Verse (2023), secondo capitolo della trilogia animata Marvel/Sony. Il film ha superato i 690 milioni di dollari al box office mondiale, ricevendo elogi da pubblico e critica. Il terzo film, Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, è atteso per il 4 giugno 2027.

Bleed for This - Vivo per combattere: Miles Teller in una scena del film

Nel 2021, invece, Steinfeld ha debuttato nel Marvel Cinematic Universe nei panni di Kate Bishop nella serie Hawkeye su Disney+, accanto a Jeremy Renner. L'attrice è rappresentata da CAA e Howard Fishman.

Miles Teller reciterà accanto a Scarlett Johansson nel nuovo film di James Gray e interpreterà una star del country di Nashville nel nuovo film del regista di Sing Sing.