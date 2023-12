Barely Lethal - 16 anni e spia, la recensione: un'agente segreta al liceo

L'adolescenza è uno dei periodi più belli ma anche più complicati nella vita di un individuo, pronto ad affrontare situazioni sia felici che difficili che lo mettono a dura prova, contribuendo spesso in maniera determinante al relativo percorso di formazione. E che dire del liceo, tra le cui aule nascono primi amori o si infrangono rovinose delusioni, luogo simbolo nel tragitto di crescita destinato a idealizzare uomini e donne di domani.

Barely Lethal: Hailee Steinfeld minacciata da Samuel L. Jackson

Come vi raccontiamo nella recensione di Barely Lethal - 16 anni e spia, la protagonista del film in questione ha un ulteriore scoglio da superare, in quanto non mai avuto un'infanzia come tutte le sue coetanee: è infatti un'implacabile agente segreta al servizio di una misteriosa compagnia, che l'ha accolta tra le proprie fila ancora infante per istruirla all'arte della guerra.

Piccole Nikita crescono

Barely Lethal: Hailee Steinfeld in una scena

Conosciuta con il nome in codice di Agente 83, la Nostra è orfana di genitori ed è stata istruita dal suo rude boss, Hartman, che la usa spesso per missioni pericolose sotto copertura: d'altronde chi sospetterebbe mai di una ragazzina? 83 è la migliore, tanto da essersi attirata l'invidia e l'ostilità della sua collega 84, pronta a tutto pur di fargliela pagare. L'ultimo incarico vede 83 dare la caccia alla pericolosa terrorista e trafficante d'armi Victoria Knox, ma durante i tentativi di catturarla finisce per separarsi dal resto del gruppo e decide di non rispondere ai messaggi radio; 83 coglie infatti l'occasione di abbandonare per sempre la vita da spia e potersi costruire una nuova identità. Assunto il nome di Megan, si spaccia come una studentessa canadese pronta a partecipare al programma di scambio scolastico e trova ospitalità presso una famiglia nella piccola comunità di Newtown, dove comincia a frequentare il liceo locale. Ma il suo passato è ovviamente destinato a bussare ancora alla porta...

Squadra che vince...

Barely Lethal: Jessica Alba e Samuel L. Jackson in una scena del film

Molti di voi ricorderanno un piccolo cult degli anni Novanta come Un agente segreto al liceo (1991) e qui sembra di ritrovarsi di fronte ad un aggiornamento agli standard moderni, con tanto di protagonista femminile pronta ad affrontare le insidie di una scuola che rispetta i canonici standard dei teen-movie. Non è un caso che Megan/83 sia pronta a dribblare alcuni potenziali pericoli proprio grazie alla sua passione per le pellicole adolescenziali, nelle quali ha riversato le sue aspettative di quell'infanzia perduta. Barely Lethal offre un'ora e mezzo di innocuo ma gradevole divertimento a tema, con tutti i vari step obbligatori a far capolino, triangolo romantico incluso: la protagonista infatti si ritroverà a scegliere tra un affascinante rockstar e un timido tecnico delle luci, con il pubblico che ovviamente sa già dove si indirizzerà la preferenza finale.

Semplice e scorrevole

Barely Lethal: Hailee Steinfeld in una scena del film

Un film che non offre troppe sorprese ma ripercorre con una certa dimestichezza i topoi del filone, potendo inoltre contare su un cast all'altezza. In ruoli secondari o da guest-star troviamo infatti nomi del calibro di Samuel L. Jackson e Jessica Alba, con nemesi affidata alla Sophie Turner di Game of Thrones e il ruolo principale che può contare sullo sprintoso carisma di Hailee Steinfeld, attrice ormai ben conosciuta dal grande pubblico. Discrete scene d'azione, sempre virate su una verve comica improbabile - con tanto di inseguimento d'auto improvvisato - accompagnano così i turbamenti adolescenziali della protagonista, con tutti i pro e i contro del caso. Barely Lethal - 16 anni e spia intrattiene con relativa semplicità ma non può certo definirsi originale e difficilmente vale una seconda visione.