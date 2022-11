Habit, su Prime Video in streaming da oggi

Habit, il film del 2021 con Bella Thorne e Bria Vinaite, sbarca in streaming su Amazon Prime Video a partire da oggi 15 novembre 2022 per tutti gli utenti.

Habit, il film del 2021 con Bella Thorne e Bria Vinaite, sbarca in streaming su Amazon Prime Video a partire da oggi 15 novembre 2022 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

"Ho sempre avuto un debole per il pericolo.": con queste parole Lionsgate nel 2021 ha pubblicizzato la commedia thriller intitolata Habit, che segna il debutto alla regia del regista Janell Shirtcliff. Una ragazza piuttosto festaiola viene coinvolta in un violento affare di droga e trova una possibile via d'uscita mascherandosi da suora con le sue migliori amiche per sfuggire a un signore della droga di Los Angeles. Il cast di Habit include Bella Thorne, Gavin Rossdale, Libby Mintz, Andreja Pejic, Hana Mae Lee, Ione Skye, Aaron Diaz, Jamie Hince, Hayley Marie Norman, Alison Mosshart, con Paris Jackson e Josie Ho.

Locandina di Habit

Habit è diretto dall'attrice/regista americana Janell Shirtcliff, che ha fatto il suo debutto alla regia dopo alcuni lavori di produzione ma nessun altro film in precedenza. La sceneggiatura è di Libby Mintz e Janell Shirtcliff. Prodotto da Pang-Chun Chan, Josie Ho, Damon Lawner, Donovan Leitch Jr., Libby Mintz, Chris Mung e Michael Suppes, Habit non è stato presentato in anteprima in nessun festival e arriva in Italia direttamente su Amazon Prime Video. Su Rotten Tomatoes il film è stato duramente criticato dai giornalisti americani, non riuscendo a raggiungere neanche il 10% di recensioni positive, ma è proprio in casi come questi che il film potrebbe diventare un cult... o uno scult.