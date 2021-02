Gwyneth Paltrow svela di aver avuto il Covid: "Seguo una dieta per superare i sintomi"

Gwyneth Paltrow ha raccontato di aver contratto il Covid e di come, ancora oggi, si ritrovi a dover seguire una dieta particolare per far fronte ad alcuni sintomi.

Gwyneth Paltrow ha rivelato di aver contratto il Covid-19 circa un anno fa, e che adesso sta sta seguendo una dieta speciale per riprendersi dagli strascichi del virus, del quale ancora oggi avverte alcuni sintomi.

In un nuovo post sul suo sito web, Gwyneth Paltrow ha raccontato di aver contratto il Covid nei primi mesi di pandemia ma di dover fare ancora oggi i conti con i sintomi legati al virus. "Il Covid mi ha lasciato con un po' di fatica addosso e il cervello annebbiato", ha dichiarato l'interprete di Shakespeare in Love, continuando a raccontare: "A gennaio, ho fatto alcuni test che hanno mostrato livelli molto alti di infiammazione nel mio corpo. Così mi sono rivolta ad uno degli esperti più intelligenti che conosco, ovvero il dottor Will Cole, medico di medicina funzionale. Dopo aver visto tutte le mie analisi, mi ha spiegato che questo era un caso in cui la strada per la guarigione sarebbe stata più lunga del solito".

Paltrow ha quindi spostato l'attenzione su ciò che mangia da quando si è ripresa dal virus, spiegando di essersi dedicata ad una dieta chetogenica e vegetale, astenendosi da zucchero e alcol: "Ho cucinato molto, ed in parte sono cose davvero deliziose. L'altro giorno ho preparato capesante con capperi croccanti e salvia, asparagi con vinaigrette al bacon e alcuni carciofi con erbe e aglio. Ho usato molti aminoacidi al cocco nelle mie ricette".

Paltrow ha inoltre raccontato di assumere integratori per avere un intestino più sano: "Tutto quello che faccio mi fa sentire bene, come se facessi un dono al mio corpo. Ho più energia, mi alleno la mattina e faccio una sauna a infrarossi il più spesso possibile, il tutto a servizio della guarigione. Un vantaggio lo noto sulla mia pelle e ciò mi rende felice e mi fa venir voglia di raddoppiare ancora di più la cura della pelle. Rendiamo il 2021 l'anno in cui non avrete più bisogno del trucco, gente!"

Ricordiamo che Gwyneth Paltrow è stata protagonista di un film che racconta proprio la diffusione di un virus in tutto il mondo. L'opera in questione è Contagion, film del 2011 diretto da Steven Soderbergh, in cui l'attrice ha interpretato Beth Emhoff, la donna che contrae il virus durante un viaggio d'affari a Hong Kong e si sente male quando torna negli Stati Uniti, divenendo di lì a poco una delle prime vittime del cosiddetto MEV-1. Il cast del film comprende anche Matt Damon, Marion Cotillard, Jude Law, Kate Winslet e Bryan Cranston.