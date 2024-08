Gwyneth Paltrow tornerà sul set accanto a Timothée Chalamet nel film Marty Supreme

Gwyneth Paltrow ritornerà sul set per la prima volta in cinque anni in occasione di Marty Supreme, il film prodotto da A24 con protagonista Timothée Chalamet.

La star, premio Oscar con Shakespeare in Love, era apparsa per l'ultima volta sul grande schermo in occasione di Avengers: Endgame, in cui aveva ripreso il ruolo di Pepper Potts.

I primi dettagli del film

Josh Safdie sarà il regista di Marty Supreme, la cui trama non è ancora stata svelata. Il progetto è tuttavia ispirato alla vita del campione di ping pong Marty Reisman, che aveva proprio il soprannome Marty Supreme. L'uomo è morto nel 2012 e ha raccontato la sua vita e carriera nell'autobiografia The Money Player: The Confessions of America's Greatest Table Tennis Champion and Hustler, mentre nel 2014 è stato distribuito sugli schermi il documentario Fact or Fiction: The Life and Times of a Ping Pong Hustler.

Il filmmaker ha scritto la sceneggiatura in collaborazione con Ronald Bronstein. I due faranno parte del team di produttori insieme al protagonista Timothée Chalamet e al team di A24.

Gwyneth Paltrow: 5+1 ruoli iconici per festeggiarla

Gwyneth Paltrow aveva dichiarato nel 2022 che si era allontanata dal mondo del cinema, nonostante il suo team stesse continuamente cercando di convincerla a girare un film. L'attrice, tuttavia, preferiva occuparsi di altre attività, anticipando inoltre che in futuro voleva mettersi alla prova a teatro, per rispettare una promessa fatta alla madre Blythe Danner.

La star di Hollywood, recentemente, aveva commentato l'annuncio che il suo grande amico Robert Downey Jr, con cui aveva recitato nei film Marvel, ritornerà proprio nel MCU con un nuovo ruolo. Gwyneth, commentando il post del protagonista di Iron Man che sarà prossimamente Dottor Destino, aveva scritto stupita: "Non capisco, ora sei un cattivo?".