Gwyneth Paltrow ripropone i suoi look più celebri nello spot naralizio di Goop

Gwyneth Paltrow ha confezionato un nuovo spot natalizio della sua azienda, Goop, e per l'occasione ha reso omaggio ai suoi look e outfit più celebri sfoggiati in carriera.

La guru del benessere e fondatrice di Goop ha rivisitato i suoi momenti di stile più iconici in un nuovo spot che pubblicizza le guide ai regali per le feste del marchio e che vede la Gwyneth del 2023 ospitare una festa per tutte le Gwyneth che l'hanno preceduta, compresa quella che ha vinto il suo primo e finora unico Oscar.

Per interpretare la parte, la Paltrow ha deciso di riportare l'abito rosa baby di Ralph Lauren che indossò agli Oscar del 1999, dove vinse il premio come Miglior attrice per il suo ruolo in Shakespeare in Love.

Nello spot, l'attrice sfoggia quello che sembra l'abito originale, oltre a gioielli scintillanti e uno chignon all'indietro, proprio come aveva fatto nel corso della cerimonia di premiazione del 1999.

La Paltrow ha reso omaggio anche ai suoi outfit più celebri, come il cappotto di pelliccia, la camicia gessata e il fermacapelli rosso indossati per la prima volta da Margot ne I Tenenbaum e l'abbigliamento minimalista e la frangia legati al suo personaggio di Iron Man, Pepper Potts. Inoltre, ci sono alcuni outfit che alludono allo stile personale della Paltrow, di allora e di oggi.

I fan hanno apprezzato lo spot e un utente di Instagram ha commentato: "È l'unica volta che non mi arrabbio vedendo una pubblicità natalizia a novembre".