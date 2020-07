Gwyneth Paltrow: la moglie di un celebre attore le insegnò tutto sul sesso orale

È stata Sheryl Berkoff, moglie di Rob Lowe, ad insegnare a Gwyneth Paltrow ogni dettaglio sul sesso orale quando lei aveva circa sedici anni. La fondatrice di Goop, dopo i consigli sui vibratori e le candele all'odore di vagina, continua a regalare ai suoi fan spunti di alta fantasia erotica.

The Politician: Gwyneth Paltrow in una scena della serie

Rob Lowe ha iniziato da un paio di mesi il suo nuovo Podcast "Literally", l'attore nel trailer di lancio annunciò che tra i suoi ospiti ci sarebbero state star come Gwyneth Paltrow, David Spade, Nick Offerman, Conan O'Brien, Nicky Glaser e Alec Baldwin. La star di Contagion e Lowe sono amici da molto tempo, Gwyneth in particolare è molto legata alla moglie dell'attore, la truccatrice Sheryl Berkoff. L'attrice ha raccontato di aver conosciuto Sheryl sul set di un film dove la signora Lowe truccava la madre di Paltrow, Blythe Danner. "Prima di tutto, usciva con Keanu Reeves, che è stata la mia prima cotta per una celebrità. Ed era così bella", ha detto Gwyneth di Sheryl: "e sapeva che stavo nascondendo le sigarette, ed è venuta a fumare con me dietro la roulotte, e mi ha insegnato a fare un pom..no, e sai, tutta la classica roba alla Sheryl".

La fondatrice di Goop ha continuato a parlare dell'adorazione che nutriva per Sheryl Berkoff: "L'ho adorata. Pensavo che fosse letteralmente la ragazza più bella di tutti i tempi", ha detto, aggiungendo che apprezzava il modo in cui la Berkoff la trattasse come un adulto: "Era fantastico per me, ero una bambina delle superiori. Ad esempio, il fatto che mi abbia amato così tanto prima che io fossi qualcuno o qualcosa, sai?"

La Paltrow non è scesa nei dettagli con Rob Lowe, non gli ha spiegato cosa la moglie le avesse insegnato, dicendo: "Si trattava di ricordare la tecnica, anche se sono sicuro di averla messa in pratica la prima volta che ne ho avuto la possibilità".

Rob Lowe e Sheryl Berkoff nel 1991, quando ha presentato Gwyneth Paltrow ha detto: "Nessuno parlerà con Gwyneth Paltrow come faccio io. La conosco da quando aveva 16 anni, quando era nella mia foresteria e cercava un agente".