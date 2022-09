Gwyneth Paltrow condivide una rara foto con i suoi due figli

Solo pochi giorni fa, Gwyneth Paltrow ha condiviso sul suo profilo Instagram ufficiale una serie di scatti che mostrano l'estate appena trascorsa dall'attrice. Tra le foto scelte, quella che ha già fatto il giro del web ritrae la Paltrow accanto ai suoi due figli adolescenti, Apple (18 anni) e Moses (16 anni), avuti con Chris Martin.

Nella foto scattata e condivisa con i fan, Gwyneth Paltrow si trova tra i suoi due figli. Il trio sorride pronto a godersi un pasto all'aperto. L'attrice e sua figlia Apple indossano entrambe abiti estivi. Per Moses una maglietta a manica lunga bianca e un paio di pantaloncini.

In un'altra foto pubblicata dall'attrice su Instagram, la Paltrow appare accanto al figlio Moses su una pista accanto ad un piccolo aereo. "Estate 2022, hai portato tutto senza riserve. Euforia, avventura, transizione, gioia e crepacuore allo stesso modo. Grazie per i tuoi promemoria, le connessioni e gli approfondimenti????". Questa la didascalia che appare sotto le foto pubblicate che sono un vero e proprio tuffo nell'estate appena trascorsa.

Gwyneth Paltrow: "Avere dei genitori famosi ha reso la mia carriera più difficile"

Il mese scorso, Gwyneth Paltrow e sua figlia si sono godute uno splendido viaggio madre-figlia a New York. Anche in quel caso, pochi scatti sono stati condivisi dall'attrice nelle storie del suo profilo Instagram. "48 ore a New York con questa bellezza", aveva scritto la Paltrow mostrando una foto di Apple sdraiata su una sedia mentre era al telefono. Alle spalle di quest'ultima una splendida vista della città. Poco dopo, le due avevano condiviso un divertente selfie insieme fuori da un ristorante.

L'attrice ha festeggiato il 18esimo compleanno della figlia Apple nel mese di maggio pubblicando una foto della figlia davanti ad uno specchio. "18. Sono un po' a corto di parole questa mattina. Non potrei essere più orgogliosa della donna che sei. Sei tutto ciò che avrei potuto sognare e molto di più. Il mio cuore si gonfia di sentimenti che non riesco a esprimere a parole. Sei profondamente straordinaria in ogni modo."