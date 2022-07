Gwyneth Paltrow: "Avere dei genitori famosi ha reso la mia carriera più difficile"

Gwyneth Paltrow ha dato inizio alla sua carriera di attrice con un ruolo in un film del 1989 intitolato High, diretto da suo padre, Bruce Paltrow: sebbene avere genitori famosi renda più semplice intraprendere la carriera di attrice, la star di Shakespeare in Love ha spiegato come può avere anche molte conseguenze negative.

Un individuo subisce molta pressione quando viene visto come un artista di talento che però è noto per essere nel settore grazie all'aiuto dei suoi genitori famosi. In un episodio della serie YouTube di Hailey Bieber Who's In My Bathroom?, la Paltrow ha parlato con la giovane modella, rivelando che devi essere due volte più brava degli altri quando i tuoi genitori sono delle star.

"Se sei figlio di qualcuno importante hai accesso a degli ambienti che per le altre persone sono chiusi, quindi il campo di gioco non è equo in questo senso. Tuttavia, penso che una volta che il tuo piede è nella porta, allora devi lavorare il doppio ed essere due volte più bravo", ha spiegato l'attrice.

"Ho sempre pensato che fosse così, indipendentemente dal fatto che tu te lo sia meritato o meno. Perché le persone sono pronte a criticarti e a dire: 'Non appartieni a questo mondo, sei qui solo a causa di tuo padre e tua madre'", ha concluso Gwyneth Paltrow.