Gwyneth Paltrow: ecco cosa ha detto all'uomo che le aveva fatto causa per l'incidente sugli sci

Gwyneth Paltrow ha vinto il processo: scopriamo insieme che cosa ha detto l'attrice all'uomo che le aveva fatto causa per l'incidente sugli sci.

Terry Sanderson si è detto "molto deluso" dal verdetto del processo contro Gwyneth Paltrow, ma sembra che la loro battaglia legale sia finita nel migliore dei modi. Giovedì la giuria dello Utah si è pronunciata a favore dell'attrice ritenendola non responsabile per l'incidente sugli sci del 2016 con Sanderson, un optometrista in pensione.

La Paltrow ha messo una mano sulla schiena di Sanderson lasciando l'aula e ha sussurrato alcune parole. Sanderson ha rivelato il contenuto di questo scambio amichevole ai giornalisti fuori dal tribunale: "Le sue esatte parole: 'Ti auguro ogni bene'. Devo dire che è stato molto gentile da parte sua."

Sanderson ha detto di aver risposto: "Grazie, cara" e durante la conferenza con i giornalisti ha aggiunto: "Chi vorrebbe mai sfidare una celebrità? Non c'è da stupirsi che ho esitato, giusto? È stato difficile. Chi vuole mettersi contro qualcuno che impara le battute, impara a recitare la parte di qualcun altro ed essere credibile. Chi vuole percorrere quella strada?".

Quando gli è stato chiesto di rivelare se ha creduto o meno alla versione di Gwyneth Paltrow, la quale ha sostenuto per tutto il processo che è stato Sanderson ad andarle addosso, quest'ultimo ha affermato: "Credo che lei pensi veramente che quella sia la verità". L'attrice non ha parlato con i giornalisti dopo il processo, ma ha rilasciato una dichiarazione tramite i suoi avvocati: "Sono soddisfatta del risultato e apprezzo tutto il duro lavoro del giudice Holmberg e della giuria, e li ringrazio per la loro premura nel gestire questo caso".