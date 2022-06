Gwyneth Paltrow e Brad Pitt riflettono sulla fine della loro relazione, vent'anni dopo

Venti anni dopo la fine della loro relazione, Gwyneth Paltrow e Brad Pitt hanno riflettuto sul loro rapporto attraverso il sito web Goop.

Legati dal 1994 al 1997, Gwyneth Paltrow e Brad Pitt sono concordi nel dichiarare che nulla avviene per caso. In una conversazione pubblicata sul sito web Goop di Gwyneth Paltrow, le due co-star di Seven hanno riflettuto sulla loro storia personale e sul legame di Brad Pitt con il defunto padre Bruce Paltrow.

"Ok, visto che è quasi la festa del papà, ti chiederò di Bruce", ha detto Gwyneth, il cui padre è morto nel 2002. "Non dimenticherò mai quando eravamo fidanzati e lui venne da me un giorno, con gli occhi pieni di lacrime, e mi disse: 'Sai, non ho mai capito cosa intendano quando dicono che stai acquisendo un figlio. Cioè, sto acquisendo un figlio'. Che impatto ha avuto su di te? Perché lo amavi, anche se purtroppo non ci siamo sposati?".

Ripensando al suo rapporto con il padre di Gwyneth, Brad ha detto che Bruce ha avuto un effetto profondo su di lui. Come ha spiegato, Bruce "ha davvero favorito la tua voce, la tua indipendenza. Ci ha aperto la strada per essere chi siamo. E credo che questo sia molto importante per i genitori. Così ogni bambino è libero di scoprire chi è, cosa ama e cosa non ama. Eravate così liberi nelle vostre conversazioni. E spiritosi. E intelligenti. E divertentissimi".

"Poteva essere duro, se necessario, ma solo raramente se qualcuno aveva esagerato", osserva Brad. "E non si trattava di uno schiaffo, ma di una piccola goccia di saggezza, e ti lasciava scegliere. Sembrava che questo fosse il suo modo di fare. Ti offriva questa saggezza e ti lasciava decidere. E aveva fiducia nei propri figli: diceva sempre: 'Ce la faranno quando ce la faranno'".

Dopo la loro separazione alla fine degli anni Novanta, Gwyneth ha sposato Chris Martin dei Coldplay nel 2003 e in seguito ha avuto i figli Apple Martin, 18 anni, e Moses Martin, 16 anni. Le star hanno annunciato la loro separazione nel 2014. Quattro anni dopo, Gwyneth si è sposata con un altro Brad, lo scrittore Brad Falchuk.

Per quanto riguarda Brad Pitt, dopo la rottura del 2005 con l'allora moglie Jennifer Aniston, la star di Fight Club ha iniziato una relazione con Angelina Jolie. La coppia, che ha sei figli, si è sposata nel 2014, due anni prima di rompere la relazione.

Durante la sua chiacchierata con Gwyneth, la star di Fury ha osservato: "Oh, cavolo, tutto si risolve, vero?". L'attrice di Iron Man ha risposto: "Sì, è così. Ho finalmente trovato il Brad che avrei dovuto sposare. Mi ci sono voluti solo 20 anni".

Brad ha anche sottolineato che, nonostante la loro separazione, è "adorabile" avere Gwyneth come amica, e le ha detto: "Ti amo".

E Gwyneth ha aggiunto: "Ti voglio tanto bene".