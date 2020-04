Gwyneth Paltrow mette all'asta l'abito degli Oscar 2000 per raccogliere fondi contro il Coronavirus

La star di Hollywood Gwyneth Paltrow ha deciso di mettere all'asta l'abito indossato in occasione degli Oscar 2000 per sostenere la lotta contro il COVID-19.

Gwyneth Paltrow ha deciso di unirsi alla causa contro il Coronavirus, pandemia che ha colpito tutto il mondo, vendendo all'asta il suo abito di Calvin Klein indossato in occasione degli Oscar 2000, per aiutare i medici e tutti coloro che sono in prima linea per combattere il virus.

L'attrice ha deciso di unirsi alla #AllInChallenge, una sfida alla quale partecipano molte celebrità che vendono oggetti iconici, o anche il loro tempo, e il ricavato va a organizzazioni alimentari come No Kid Hungry e Meals on Wheels. A oggi, la sfida ha raccolto oltre $ 10 milioni. Gwyneth Paltrowha messo in palio l'abito argento di Calvin Klein indossato nel 2000, l'anno dopo la sua vittoria agli Oscar per Shakespeare in Love. Su Instagram ha annunciato l'apertura dell'asta: "Nel tentativo di concentrarmi su organizzazioni che forniscono assistenza alimentare, mi sono unito a #allinchallenge che sta raccogliendo fondi per @mealsonwheelsamerica, @nokidhungry, @wckitchen, @feedingamerica e @americasfoodfund. Sto donando un vestito che ho indossato agli Oscar (e che ha un grande valore sentimentale!) che consegnerò personalmente al vincitore davanti a una tazza di tè o un bicchiere di vino."

Nel video condiviso su Instagram, Gwyneth ha spiegato le sue ragioni per aver scelto proprio questo iconico vestito: "Era un abito di Calvin Klein fatto con perline a mano. L'ho indossato agli Oscar l'anno dopo aver vinto. È molto stile fine anni '90, che è tornato di moda ora, quindi ho pensato che sarebbe stato un buon abito da donare".

Al momento, l'offerta attuale è già di $ 6.250, ma l'asta che si concluderà tra 12 giorni, quindi le previsioni di raggiungere una cifra abbastanza alta sono molto probabili.