Guy Ritchie sta sviluppando il nuovo film Wife and Dog

Guy Ritchie è al lavoro sullo sviluppo di un nuovo film intitolato Wife and Dog, progetto che Black Bear presenterà al Mercato del festival di Cannes.

L'apprezzato fillmaker ha recentemente realizzato la serie The Gentlemen per Netflix e l'action comedy The Ministry of Ungentlemanly Warfare.

Un nuovo progetto

Il regista Guy Ritchie non sembra aver intenzione di concedersi dalle pause dal lavoro: attualmente è in produzione il suo nuovo film Fountain of Youth, prodotto per Apple, mentre In The Grey è nella fase di post-produzione.

Attualmente non sono stati svelati i dettagli della trama di Wife and Dog e non è stato annunciato il cast, anche se è probabile che tra gli interpreti ci siano numerose star, come accaduto con i recenti progetti realizzati dal filmmaker.

Black Bear sta occupandosi di numerosi titoli a Cannes tra cui I Want Your Sex diretto da Gregg Araki e con star Olivia Wilde, il thriller 77 Blackout del regista Cary Joji Fukunaga, e il biopic su Christy Martin con protagonista Sydney Sweeney.

Guy Ritchie: un regista spudoratamente pop

Il recente film di Ritchie

The Ministry Of Ungentlemanly Warfare è stato scritto da Richie insieme ad Arash Amel, Paul Tamasy ed Eric Johnson ispirandosi al libro di Damien Lewis e da documenti del Dipartimento della Guerra britannico.

Al centro della trama c'erano le avventure di un gruppo di disadattati altamente qualificati, riuniti sotto la guida di Winston Churchill e dell'autore Ian Fleming, per mettere a ferro e fuoco lo sforzo bellico nazista attraverso un sabotaggio che il Terzo Reich non si aspettava. Ogni membro apporta le proprie abilità specifiche al gruppo.

Nel cast c'erano Henry Cavill, Eiza Gonzalez, Henry Golding, Alan Ritchson, Alex Pettyfer, Babs Olusamokun, Henrique Zaga, Til Schweiger, Henry Golding e Cary Elwes.